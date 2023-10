Carlos Tevez hizo dura confesión sobre el fútbol profesional: “Algunos no saben sumar ni restar”

Sin embargo, las condiciones no son fáciles para los futbolistas, a pesar de que muchos ganan jugosas sumas de dinero y se les paga por hacer lo que tanto aman: jugar al balón, el anhelo de millones de niños en todo el planeta.

Frente al privilegio de ser futbolista, las condiciones no son como las pintan. Así lo hizo saber Carlos Tevez a través de una entrevista muy personal, en la que también evocó tramos de su infancia y además cuenta cómo busca ayudar a sus dirigidos.

La anécdota de Carlos Tevez en Independiente

Principalmente, Tevez le relató al periodista Alejandro Fantino una anécdota al llegar a la dirección técnica de Independiente, asegurando que al menos tres jugadores de su plantilla no sabían “sumar ni restar”. Se enteró tras implementar un método de neurociencia en pleno entrenamiento.

“Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado, físicamente le hago que me solucione un problema: 2+2. Tres de los chicos que tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera”, manifestó el apache en el mencionado diálogo.