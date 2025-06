Millonarios buscaría a exjugador de Santa Fe en la Copa Sudamericana 2015: “Fue contactado”

No termina la Liga BetPlay 2025-l pero los equipos ya se estarían moviendo en el mercado de pases. Por el lado de Millonarios, que pelea por la final en el cuadrangular B , parece que hay interés en un exjugador de Santa Fe en la Copa Sudamericana 2015.

No solo Independiente Santa Fe ha gozado de los servicios de Luis Quiñones en Colombia. Por ejemplo, Junior de Barranquilla también lo tuvo en sus filas. No obstante, desde que vistió los colores del cardenal, no ha vuelto al FPC.