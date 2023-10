Millonarios, desarmado: las cuatro dolorosas bajas que tendrá para el clásico contra Santa Fe

Para el clásico 314, Millonarios podrá contar con el regreso de Álvaro Montero, quien no estuvo disponible en las últimas fechas por la convocatoria a la Selección Colombia. No obstante, tendrá varias bajas sensibles que perjudicarán el esquema ofensivo de Alberto Gamero y su cuerpo técnico.

Las otras dos ausencias fueron anunciadas por Gamero en la última rueda de prensa. Macalister Silva, capitán y referente de la institución, se bajó a última hora del duelo contra Unión por problemas de salud, que luego fueron revelados por su entrenador. “Tenía unos problemas estomacales, anoche, una virosis, esta mañana lo revisó el médico y estuvo 2 o 3 horas en la clínica. Le dieron el alta, me dijo que se sentía mejor, pero no le bajaba la fiebre. Estaba mal” , dijo el estratega samario.

Maca esperará hasta última hora para ser de la partida en el clásico, pero su presencia no está garantizada.

Daniel Cataño, otro de los fijos en el mediocampo de Millonarios, sí está oficialmente descartado para el clásico capitalino. “Cataño es el que está más demorado, seguramente para el sábado no va a estar, vamos a ver si para el miércoles (contra Boyacá Chicó) puede jugar” , declaró.

Al respecto del equipo que puede tener disponible, Gamero aseguró que confía en los canteranos tanto como en los ‘pesos pesados’ de la plantilla. “Vamos a mirar, lo de Maca no es lesión. Cataño no le alcanza. Miraremos posibilidades. Este equipo se adaptó al 4-2-3-1 y no tanto al 4-3-3. Hoy teníamos que comenzar mirando desde el cero”, dijo.