Millonarios hizo anuncio oficial y cuestión podría ser clave para Falcao García

Millonarios F. C. de Bogotá, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, dio a conocer la lista de jugadores convocados por el director técnico David González para su próximo compromiso.

Millonarios vs. Llaneros en medio del juego de Liga | Foto: Colprensa

El jugador que sí no estuvo en la lista de jugadores convocados y que claramente no podrá ser tenido en cuenta para el duelo es David Macalister Silva, quien se lesionó en el choque ante Llaneros F. C.