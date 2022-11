¿Misteriosa visita? inesperada sorpresa en el camerino de los jugadores de España

“En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo”, dijo el Rey Felipe, de España.

Tras el compromiso que disputaron España y Costa Rica por la primera fecha del grupo E de la Copa del Mundo de Qatar 2022, hubo un ítem que marcó de gran forma la diferencia entre estas dos escuadras, más allá del resultado (7-0): al finalizar el partido, la posesión del balón quedó en un 85% para los europeos y en un 15% para los ticos.

Cabe resaltar que un entrenador como Luis Enrique es fiel a un tipo de juego claro, el buen toque y el trato con calidad a la pelota, cosa que sus dirigidos han captado de la mejor manera posible.

Ahora bien, además del porcentaje de posesión de balón, España marcó un récord que no se había visto nunca en la historia de los mundiales y esto es que, según las estadísticas de la Fifa, los del Viejo Continente completaron un total de 1.085 pases correctos; 487 fueron realizados en zona ofensiva, 418 en la mitad de la cancha y tan solo 180 en la defensa.

Por si fuera poco, los campeones de este encuentro, recibieron una sorpresa. En el camerino, el plantel recibió la visita del Rey Felipe, quien de esta forma se quiso unir a la fiesta. “Seguid cantando”, les decía a los jugadores.

El Rey ha felicitado a los jugadores de la @SEFutbol por su victoria en su primer partido de la #CopaMundialFIFA #Catar2022.



➡️https://t.co/5NcS4KDpq1 #VamosEspaña pic.twitter.com/YxGQ4ep8rq — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 23, 2022

El rey Felipe VI acudió este miércoles al vestuario de la selección española para felicitar al equipo por su victoria por 7-0 ante la de Costa Rica en el debut de ambas en el Mundial de Qatar 2022. Allí le dijo a los jugadores que el partido “ha sido una auténtica gozada, un espectáculo”.

“En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada”, dijo Felipe VI en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

“No soy experto, pero no he visto fallo alguno (”alguno sí”, apostilló a su lado el seleccionador, Luis Enrique Martínez). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente”, agregó el Rey.

Presidente de España también felicita a la selección tras su “impresionante debut” en el Mundial de Qatar

Otros de los personajes que felicitó la selección fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha unido a la celebración por la victoria felicitando a toda la selección española tras la goleada de ‘La Roja’ a Costa Rica en su debut en el Mundial de Qatar.

“Impresionante debut de España en el mundial. ¡Menudo partidazo! Enhorabuena a toda la Selección Española de Fútbol por esta goleada histórica. ¡A por el siguiente!”, celebró el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter acompañado del hashtag #VamosEspaña.

Impresionante debut de España en el mundial. ¡Menudo partidazo!



Enhorabuena a toda la @SEFutbol por esta goleada histórica.



¡A por el siguiente!#VamosEspaña pic.twitter.com/y3qnM415fG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2022

La selección española goleó 7-0 a Costa Rica este miércoles en un estreno ilusionante y convincente en el Mundial de Catar. Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata han sido los encargados de marcar los tantos para España.

Un estilo de juego de toque y a la vez que punzante dejó por el piso a un pobre combinado tico para permitir a ‘La Roja’ colocarse en lo más alto del Grupo E tras la derrota de Alemania ante Japón por 1-2. El debut de la selección ilusiona a sus aficionados y el mandatario socialista ha querido sumarse a la celebración.