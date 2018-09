La victoria femenina detrás de la participación de Irán en el Mundial

La República Islámica de Irán, que tomó el control del país desde 1979, inspirada en principios y preceptos islámicos, ha marcado la vida de las mujeres iraníes de múltiples formas. Una de ellas es el deporte.

Poco después del 79 les fue prohibido a las iraníes mirar partidos de fútbol, con el argumento de que para una mujer apreciar el cuerpo varonil es inadecuado. También porque podían escuchar el lenguaje usado durante los partidos, que puede ser grosero.

El último partido en Irán que contó con la presencia de hombres y mujeres fue el 5 de octubre de 1987. Así lo contó mediante un trino “OpenStadiums” (estadios abiertos), un movimiento de mujeres iraníes que busca acabar con la discriminación y dejar que las mujeres asistan a los estadios -como se lee en su perfil-.

October 5th 1981

Iranian women watched Derby for the last time,

After that they banned from entering to stadium until now. https://t.co/0vaErFf9Dd — OpenStadiums (@openStadiums) 12 de febrero de 2017

Desde entonces ninguna mujer había podido presenciar un encuentro futbolístico. O por lo menos de una manera legal. Durante todos esos años hubo quienes se arriesgaron para entrar a los estadios disfrazándose de hombres, temiendo ser atrapadas en flagrancia.

Pero eso cambió para algunas el 15 de junio de este año. Aquellas que se aventuraron a viajar a Rusia vivieron en carne propia la emoción de la cita mundialista en el partido Marruecos-Irán. Las activistas no desaprovecharon la oportunidad para buscar apoyo haciendo público su mensaje mediante pancartas: “Apoyen a las mujeres iraníes a acceder a los estadios”.

Foto: Getty images

La alegría que estas mujeres proyectaban era indescriptible. Luego de 37 años, por fin pudieron alentar a su equipo en vivo y en directo. A pesar de que fue por un autogol al minuto 94 de Marruecos, degustaron el sabor de una victoria en un Mundial con un marcador que quedó 1-0 a favor de su país.

Foto: Getty images

Foto: Getty images



5 días después, la historia cambiaría para las mujeres con fiebre mundialista que estaban en Irán. Las autoridades señalaron que el estadio Azadí, el más grande del país, abriría sus puertas a “las familias” para que pudieran ver la transmisión del partido España-Irán a través de pantallas gigantes.

La noticia generó emoción y, al mismo tiempo, incredulidad. “Anoche, después de algunas confirmaciones, los fanáticos pudieron comprar boletos para ver el partido de esta noche Irán-España en la pantalla en el Estadio Azadí. Las fanáticas femeninas están muy emocionados de pasar las puertas de Azadi por primera vez. Pero algunas dicen que no pueden creerlo hasta que ingresen al estadio”, publicó el movimiento OpenStadiums en Twitter.

Last night after some confirmations, fans could buy tickets to watch tonight‘s match #IRNESP on screen in #AzadiStadium.

Female Fans are pretty excited to pass the Azadi‘s gates for first time.

But some are saying we can‘t believe it until we enter in stadium. — OpenStadiums (@openStadiums) 20 de junio de 2018

La fanaticada llegó el miércoles a las puertas del estadio. La exaltación se vio frenada por ciertos contratiempos pues la policía no permitía el ingreso e incluso señalaba que se cancelaría debido a fallas estructurales. Lo que fue considerado por algunos como un pretexto para evitar que el gran e histórico evento escuchara su pitazo inicial.

Pero los espíritus no se quebrantaron. La protesta pacífica fue el medio para obtener aquello que les habían prometido: poder ver un partido.

Why #NoWomenNoFootball?



This video @taghato shows men in solidarity with women who are not allowed to enter the Aryamehr Stadium in Tehran just to watch the #Worldcup between Iran and Spain. pic.twitter.com/gNEbymejBh — ?????‌‌???‌??? (@DGinPersian) 20 de junio de 2018

Under pressure to allow women into stadiums, #Iran‘s regime said women can enter Tehran‘s Azadi Stadium with their families to watch the Spain-Iran #WorldCup game displayed by large screens.

Tickets were sold & yet even this event was cancelled.

Video shows fans protesting. pic.twitter.com/XMGU9yY52l — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 20 de junio de 2018

Finalmente, los plantones funcionaron y la policía cedió faltando menos de una hora para el encuentro mundialista España-Irán. Como si la primera vez, el estadio Azarí abrió sus puertas a las familias, hombres, mujeres, niños, al mismo tiempo.

GOOD NEWS! Women are being allowed into #Iran‘s Azadi Stadium in Tehran following protests outside the stadium after the mixed-gender live-screening of #TeamMelli‘s match was suddenly cancelled. This woman recorded her entrance. #WorldCup2018 pic.twitter.com/LwFMZRC6AI — IranHumanRights.org (@ICHRI) 20 de junio de 2018

Nuevamente, el júbilo femenino inundaba el lugar. Sus prendas tradicionales se veían acompañadas por banderas, gorros y hasta pintura en el rostro. Un momento épico marcado por la pasión al balompie.

Lastimosamente, Irán perdió 1-0 por un gol del español Diego Costa. El resultado deja al país asiático en un escenario bastante complicado en la medida en que Portugal es su próximo rival. Que Irán pase a octavos de final, futbolísticamente es muy difícil pero matemáticamente, es posible y este ha sido el Mundial de las sorpresas.

Independientemente de lo anterior, el gran triunfo se lo llevaron las mujeres iraníes pues lo sucedido podría ser el inicio de una nueva etapa para las fanáticas del fútbol.