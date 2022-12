Mundial Qatar 2022: Szczesny hizo una apuesta con Messi antes del penalti y perdió

El Mundial de Qatar 2022 se encuentra en la recta final de la fase de grupos para darle paso a los octavos de final, instancia que ya cuenta con los primeros clasificados tras los partidos de los grupos A, B, C y D.

La carrera por avanzar de ronda sigue entre este jueves y el viernes para definir todos los cupos.

El miércoles se dio una de las definiciones más emocionantes, la cual tuvo como protagonistas a las selecciones del grupo C. Los cuatro equipos tenían posibilidades de clasificar con Argentina enfrentando a Polonia, y México haciendo lo propio ante Arabia Saudita.

Con el sonido del pitazo final en ambos partidos, se decretó que Argentina quedó primera del grupo, con seis puntos, y Polonia, pese a la derrota, se hizo con el segundo lugar al quedar con cuatro unidades. Y aunque ganó, la diferencia de gol dejó eliminado a México con cuatro puntos, como a Arabia Saudita con tres.

El mundo del fútbol estuvo al tanto de lo que pasara con la albiceleste, que si bien tenía opciones de clasificar a octavos, también podía quedar eliminada de no haber salido victoriosa ante los europeos. Con México ganando, la selección de Lionel Messi estaba obligada a ganar o por lo menos empatar, a la espera de que los centroamericanos no golearan.

Por fortuna para la afición argentina, Alexis Mac Allister (46) y Julián Álvarez (67) aseguraron el triunfo y la clasificación a la próxima instancia del certamen internacional.

Antes de los goles, hubo gran incertidumbre porque en el primer tiempo parecían no encontrar el camino a gol, tanto que Lionel Messi no pudo marcar desde el punto penal. Sobre el minuto 39, después de revisar el VAR, el árbitro Danny Makkelie decidió pitar una falta dentro del área cuando el arquero Wojciech Szczesny salió a cortar un balón y terminó golpeando al 10 argentino.

Mientras se conocía la decisión del juez central, el guardameta polaco tenía tanta confianza que le apostó a Messi 100 euros. Lo curioso es que no fue por atajarle el penalti, sino por la decisión del árbitro. Szczesny creyó que no era falta, pero Danny Makkelie le hizo perder el dinero con su decisión.

¡MESSIII 😱!



Se lo pierde Argentina con este penal errado por el 10. ⚽#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/wi9fvNNm5R — DSports (@DSports) November 30, 2022

“Hablamos antes del penal. Le dije que podía apostar 100 euros a que no lo iban a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”, reveló el arquero de la Juventus al término del partido en zona mixta.

Aunque dijo que no sabe “si eso está permitido en el Mundial” y que probablemente lo “van a expulsar por ello”, no le dio mucha importancia porque Polonia está en los octavos de final. “Ahora mismo no me importa. Tampoco voy a pagarle. No le importan los 100 euros, vamos”.

“Sí, fue bonito, no sabía en ese momento que nos iba a ayudar a pasar, así que intenté no celebrarlo. He tenido mala suerte en los grandes torneos hasta ahora. El Mundial de hace cuatro años fue horrible para mí y se lo debía al equipo. En los dos últimos partidos conseguí ayudarles un poco”, finalizó en su atención a los medios de comunicación.

Ahora, la selección de Argentina se enfrentará a Australia en octavos este sábado 3 de diciembre y Polonia tendrá una dura prueba ante Francia el domingo.