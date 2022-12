“Se reían de las Malvinas, hoy quedan afuera por un Polonia indigno”: comentarista argentino, desatado con hinchas mexicanos

La eliminación de México de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 trajo consigo las reacciones de algunos comentaristas deportivos argentinos, que no le perdonaron a un sector de la hinchada de ese país haber cantado contra las Malvinas.

“Míralo, eh, míralo, eh, en las Malvinas se habla inglés”, cantaron apenas una semana atrás algunos hinchas de México a un fanático argentino en un bus en Doha. Tan incómodo resultó para el fanático de la Albiceleste que visiblemente ofendido se levantó de su asiento para reclamarles: “Les permito todas, pero esa no”.

Razón tuvo: la Guerra de las Malvinas –un conflicto entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur– dejó 649 soldados argentinos muertos, según el Ministerio de Defensa de ese país.

Hoy, luego de que por dos goles México se quedara sin cupo a los octavos de final, el comentarista y ‘youtuber’ Flavio Azzaro fue despiadado con esa selección.

En uno de sus videos en redes sociales, expresó: “Cantaban por las Malvinas, leí tuits, los mexicanos se reían de las Malvinas. ¿Realmente, México, en algún momento pensaste que le podías ganar a la Argentina? Si no nos ganaron nunca”. La referencia fue a la segunda jornada del Grupo C del Mundial, en la que los dirigidos por el Tata Martino cayeron en manos de la Scaloneta dos tantos a cero.

Pero Azzaro dejó otros comentarios todavía más hirientes:

“México, vos pedías llegar o pedís llegar todo el tiempo al quinto partido. Ahora tenés que pedir el cuarto, México, lo dije siempre. Aún hoy, mereciendo ganar, aún hoy, quedando afuera contra un rival indigno como Polonia”.

El periodista se molestó porque, según él, nunca arremetió contra México por cuestiones sociales, como algunos hinchas de ese país supuestamente sí lo hicieron con Argentina.

“Ustedes no hablan de: ‘No tienen plata’. Leo algunos tuits de mexicanos que nos dicen: ‘Nosotros podríamos comprar a Argentina, tu peso no vale nada, hablaban de las Malvinas’. ¿Se puede caer tan bajo? Nosotros hablamos de fútbol nada más, ¿o en algún momento yo me metí con cuestiones sociales de México?, ¿por qué caen tan bajo? Como no pueden hablar de fútbol, porque son un país de tercer orden futbolísticamente hablando, porque por el único hecho que van los futbolistas a jugar a México no siendo mexicanos es por el dinero”, agregó.

“‘Chucky’ Lozano merece otra selección”

Flavio Azzaro, lejos de pedir disculpas por decir que el balompié mexicano era un mier**, ratificó su opinión. Según él, nunca atentó contra los ciudadanos de ese país, sino contra su nivel en este deporte. Para sustentarlo, afirmó que desde ese país fueron a Argentina para buscar un DT como Tata Martino, aunque hoy dio un paso al costado en el banquillo.

“Cuando yo dije que el fútbol mexicano era una mier**, que era totalmente descriptivo, no era con ánimo de decirles a los mexicanos, ustedes son una mier**, porque jamás haría eso. Su fútbol es muy malo, porque no les tocó nacer con esa habilidad, ¿cuál es el problema?”, expuso.

Después agregó: “México, tenés todos los jugadores en la liga mexicana, no tenés figuras, necesitás ir donde un argentino para que te dirija. ¿Ustedes, mexicanos, se imaginan a un mexicano dirigiendo la selección de Argentina? Nunca, eso no va a pasar nunca. Ustedes necesitan de nosotros para clasificar a un Mundial”.

En cuanto al ‘Chucky’ Lozano, quizás el jugador de mejor momento en México, Azzaro afirmó que es una lástima que no represente otra selección.

“Lozano merecería jugar en una selección de nivel como, por ejemplo, Argentina. Futbolísticamente hablando, desafortunadamente nació en México”, agregó.