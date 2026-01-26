Mundialista con Selección Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar: revuelo llega hasta Alemania

El Mundial 2026 arrancará en el próximo mes de junio, y desde ya las voces autorizadas comienzan a hablar. En este caso, el exmundialista colombiano, Teófilo Gutiérrez, mencionó a Luis Díaz y lo colocó a la altura del propio Neymar, estrella de la selección de Brasil.

Fue en diálogo con SportsCenter de ESPN donde Teófilo Gutiérrez se destapó: desde su experiencia, afirmó que después de Neymar no había visto a un futbolista con tanta ambición y hambre dentro de la cancha.

Para Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz ha sido ejemplo de explosividad después de Neymar. Foto: Izq: Colprensa / Der: Getty Images

Teófilo Gutiérrez pone a Luis Díaz a la altura de Neymar

“Veo a la Selección Colombia en un nivel extraordinario, de los jugadores, de Luis Díaz tomando las riendas. Es el jugador más top que tenemos, con una capacidad enorme para encarar, para hacerse dueño del partido, para manejar los tiempos, para buscar el arco. Lucho es un jugador desequilibrante y muy ambicioso”, arrancó afirmando Teo.

Y añadió: “No lo había visto después de Neymar, un jugador con esas características como Lucho Díaz: muy ambicioso, con un hambre tremenda, y lo tenemos nosotros. Hay que cuidarlo porque es la joyita de nosotros, y tenemos ese plus”.

"Luis Díaz es nuestro jugador más top"



Teo Gutiérrez elogió en #SportsCenter las condiciones futbolísticas del extremo y confía en que la Selección hará buen Mundial.



📺▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Qopr6yA00W — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 26, 2026

Cabe recordar que Teófilo Gutiérrez es una de las voces autorizadas dentro del fútbol sudamericano. Ganó el premio Rey de América en 2014, y en ese mismo año fue mundialista con la selección Colombia en Brasil.

La amistad de Teo con Luis Díaz data de varios años atrás. Ambos jugaron juntos en Junior de Barranquilla, donde levantaron títulos nacionales. De hecho, estuvieron muy cerca de ganar la Copa Sudamericana 2018, pero se les escapó en los penales ante Paranaense.

Las palabras de Teófilo Gutiérrez sobre la similitud de Luis Díaz con Neymar le llegan al guajiro hasta Alemania. En plena temporada con Bayern Múnich, donde es figura indiscutible, Lucho suma minutos para llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026.

Luis Díaz vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Y es que Lucho sabe que en el Mundial 2026, él es uno de los llamados a liderar la Selección Colombia. La Tricolor quedó en el grupo K junto a Uzbekistán, el ganador del repechaje intercontinental 1 y Portugal.

Cristiano Ronaldo vs. Luis Díaz: duelo atractivo en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En dicha Portugal asoma el astro Cristiano Ronaldo, por lo que muchos observan que el duelo ante Colombia será un versus repleto de estrellas. Lucho, James, Richard y Luis Suárez contra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y otros más. Se trata de uno de los duelos más atractivos en la zona de grupos de la cita orbital.