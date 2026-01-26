Deportes

Mundialista con Selección Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar: revuelo llega hasta Alemania

Se trata de una de las voces autorizadas, en los últimos años, dentro de la Selección Colombia: Lucho Díaz, a la altura de Neymar.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de enero de 2026, 2:03 a. m.
Mundialista en Brasil 2014 con Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar.
Mundialista en Brasil 2014 con Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar. Foto: Getty Images

El Mundial 2026 arrancará en el próximo mes de junio, y desde ya las voces autorizadas comienzan a hablar. En este caso, el exmundialista colombiano, Teófilo Gutiérrez, mencionó a Luis Díaz y lo colocó a la altura del propio Neymar, estrella de la selección de Brasil.

Fue en diálogo con SportsCenter de ESPN donde Teófilo Gutiérrez se destapó: desde su experiencia, afirmó que después de Neymar no había visto a un futbolista con tanta ambición y hambre dentro de la cancha.

Para Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz ha sido ejemplo de explosividad después de Neymar.
Para Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz ha sido ejemplo de explosividad después de Neymar. Foto: Izq: Colprensa / Der: Getty Images

Teófilo Gutiérrez pone a Luis Díaz a la altura de Neymar

“Veo a la Selección Colombia en un nivel extraordinario, de los jugadores, de Luis Díaz tomando las riendas. Es el jugador más top que tenemos, con una capacidad enorme para encarar, para hacerse dueño del partido, para manejar los tiempos, para buscar el arco. Lucho es un jugador desequilibrante y muy ambicioso”, arrancó afirmando Teo.

Y añadió: “No lo había visto después de Neymar, un jugador con esas características como Lucho Díaz: muy ambicioso, con un hambre tremenda, y lo tenemos nosotros. Hay que cuidarlo porque es la joyita de nosotros, y tenemos ese plus”.

Deportes

Presidente de Atlético Nacional revela el jugador que irá al extranjero: vale cerca de 1.2 millones de euros

Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Deportes

Carlos Antonio Vélez habla del técnico que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios: “Muy bueno”

Deportes

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Deportes

Hora y canal para ver Real Madrid vs. Benfica: duelo decisivo por Champions League

Deportes

La publicación de Millonarios tras la sanción que Dimayor le levantó a Radamel Falcao: Se ilusionan los hinchas

Deportes

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Deportes

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Deportes

Lamine Yamal no alcanza a Luis Díaz en nuevo ranking: Bayern Múnich opaca a la estrella del Barcelona

Deportes

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Cabe recordar que Teófilo Gutiérrez es una de las voces autorizadas dentro del fútbol sudamericano. Ganó el premio Rey de América en 2014, y en ese mismo año fue mundialista con la selección Colombia en Brasil.

La amistad de Teo con Luis Díaz data de varios años atrás. Ambos jugaron juntos en Junior de Barranquilla, donde levantaron títulos nacionales. De hecho, estuvieron muy cerca de ganar la Copa Sudamericana 2018, pero se les escapó en los penales ante Paranaense.

Las palabras de Teófilo Gutiérrez sobre la similitud de Luis Díaz con Neymar le llegan al guajiro hasta Alemania. En plena temporada con Bayern Múnich, donde es figura indiscutible, Lucho suma minutos para llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026.

Luis Díaz vs. Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Y es que Lucho sabe que en el Mundial 2026, él es uno de los llamados a liderar la Selección Colombia. La Tricolor quedó en el grupo K junto a Uzbekistán, el ganador del repechaje intercontinental 1 y Portugal.

Cristiano Ronaldo vs. Luis Díaz: duelo atractivo en el Mundial 2026.
Cristiano Ronaldo vs. Luis Díaz: duelo atractivo en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En dicha Portugal asoma el astro Cristiano Ronaldo, por lo que muchos observan que el duelo ante Colombia será un versus repleto de estrellas. Lucho, James, Richard y Luis Suárez contra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y otros más. Se trata de uno de los duelos más atractivos en la zona de grupos de la cita orbital.

Más de Deportes

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló el jugador que irá al extranjero.

Presidente de Atlético Nacional revela el jugador que irá al extranjero: vale cerca de 1.2 millones de euros

Joseph Blatter, Donald Trump y Gianni Infantino.

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Carlos Antonio Vélez da su opinión: le parece bueno uno de los nombres que suenan para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios.

Carlos Antonio Vélez habla del técnico que suena para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios: “Muy bueno”

Michael Olise y Luis Díaz

Liverpool vuelve a mirar a Luis Díaz y el Bayern: Condición principal de Xabi Alonso para firmar como nuevo DT

Real Madrid vs. Benfica por Champions League.

Hora y canal para ver Real Madrid vs. Benfica: duelo decisivo por Champions League

Millonarios enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2024 de la fecha 5 de cuadrangulares del grupo A, en el estadio Nemesio Camacho El Campin.

La publicación de Millonarios tras la sanción que Dimayor le levantó a Radamel Falcao: Se ilusionan los hinchas

Mundialista en Brasil 2014 con Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar.

Mundialista con Selección Colombia pone a Luis Díaz a la altura de Neymar: revuelo llega hasta Alemania

Cúcuta vs. Bucaramanga: vuelve el clásico del Oriente.

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Jugadores de Santa Fe celebran un título / Escudo de Millonarios.

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Noticias Destacadas