NBA sanciona a Jalen Green por lenguaje en entrevista del partido Suns vs. Wizards; el castigo es monetario

El momento postpartido fue calificado como “obsceno”, por parte de la organización de la liga.

Camilo Eduardo Velásquez

2 de enero de 2026, 7:51 p. m.
Jalen Green, jugador de los Suns
Jalen Green, jugador de los Suns Foto: GETTY

El jugador de los Suns, Jalen Green, solo ha disputado dos partidos en la temporada de la NBA. En el duelo en el que su equipo se enfrentó a los Wizards tampoco tuvo participación; sin embargo, un momento que para él resultó jocoso al final del encuentro terminó convirtiéndose en la causa de una sanción económica.

En ese partido, los Suns se impusieron 115-101 a los Wizards, también conocidos como “los magos”. Tras el encuentro, entrevistaban a la figura del juego, Collin Gillespie, quien anotó 25 puntos para el equipo.

Mientras se desarrollaba la entrevista, Jalen Green se acercó y felicitó efusivamente a su compañero, diciéndole: “they can’t fuck with you”, lo que generó sorpresa en el protagonista del partido, quien le recordó que estaban en vivo por televisión.

Sanción a Jalen Green

El momento fue televisado y las autoridades de la NBA castigaron al jugador con una multa económica de 25.000 dólares. Durante la última semana del año, los jugadores de los Suns fueron protagonistas de algunos de los hechos más escandalosos de la competencia.

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

James Jones, jefe de operaciones de baloncesto en la NBA, confirmó el martes la multa al jugador, al calificar la expresión de Green como una blasfemia y una grosería.

Para algunos aficionados, este hecho fue simplemente un reflejo de la conexión, la buena energía y la química entre los jugadores, como lo manifestaron a través de las redes sociales.

¿Quién es Jalen Green?

Este jugador de la NBA es conocido por su aporte ofensivo y la rapidez que imprime en la cancha. Tiene 23 años y es una de las joyas juveniles de la liga. El dinamismo que caracteriza su estilo de juego emocionó a los fanáticos de los Suns cuando fue oficializado.

El jugador ha sido afectado por las lesiones, las cuales no le han permitido desplegar todo su potencial en la cancha. Aun así, su estilo y calidad de juego siguen siendo ampliamente destacados en esta joven figura.

Los Angeles Clippers v Phoenix Suns
El jugador de los Suns tiene 23 años Foto: Getty Images

Actualidad de los Suns

Luego de una racha de cuatro partidos, los Cavaliers se impusieron a los Suns en el último juego del año por 129-113, en Cleveland, una de las principales ciudades del estado de Ohio, en EE. UU.

Pese a la derrota, los Suns cerraron el año en la séptima posición de la tabla de la Conferencia Oeste.

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Finalizan 2025 en zona de play-in de la Conferencia Oeste, pero con opciones reales de llegar a los playoffs. Su récord es de 17 partidos ganados y 12 perdidos, y se ubican a solo una posición del último clasificado directo, que por el momento son los Timberwolves.

