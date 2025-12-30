Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Un acontecimiento realmente bochornoso se presentó en la liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA, mientras se jugaba el partido New Orleans Pelicans vs. Phoenix Suns, el día sábado, 27 de diciembre de 2025.

Así se vivió el violento incidente

La pelea se dio, luego de que, el jugador Williams, de uniforme blanco, empujara a su rival para ganarle el balón. Esta acción se marcó como falta, sin embargo, Alvarado, el jugador de Pelicans, se dirigió a los árbitros del partido para hacer el reclamo.

Posterior al primer empujón, se repitió la acción desde Alvarado a Williams, la respuesta del pívot vestido de blanco, generó que el base de Pelicans (uniforme azul), se colocara al frente de su rival con vehemencia y al momento, inició el forcejeo que terminó en golpes de un lado hacia el otro.

La decisión de los jueces fue la inmediata expulsión de los dos jugadores, luego de la intervención y separación de los demás basquetbolistas. Ninguno de los dos terminó el encuentro deportivo y se dirigieron a los camerinos. El partido terminó 123 - 114 a favor de los Suns, que sacó figura a Devin Booker, que anotó 20 puntos, Murphy II, 24 y Zion Williamson, 22.

Sanción oficial de la NBA a los jugadores

El primer día de la semana, el 29 de diciembre de 2025, la NBA confirmó la sanción a los dos jugadores, sin embargo, el castigo no fue el mismo para los deportistas, para la organización la mayor responsabilidad la tuvo José Alvarado (Pelicans, uniforme azul), que tuvo una sanción más impactante que la del jugador de los Suns, Mark Williams (uniforme blanco).

José Alvarado de los Pelicans Foto: AP

José Alvarado se perderá, dos partidos, en los cuales, la organización le descontará su salario correspondiente a los juegos. Es importante recalcar, que a los basquetbolistas de la NBA no se les paga por partido, sin embargo, debido a la situación coyuntural, sí se le descuenta el valor correspondiente al encuentro deportivo que se ausentará.

El jugador base de los Pelicans, ya cumplió la primera fecha de suspensión, frente a New York Knicks, el mismo lunes, 29 de diciembre, el 31 de diciembre será su segunda fecha de suspensión, frente a Chicago Bulls, podrá volver el viernes, 2 de enero de 2026, cuando su equipo, New Orleans Pelicans, enfrente a, Portland Trail Blazers.

Mark Williams, jugador de los Suns Foto: Instagram: @markwilliams

Mark Williams, por su parte, recibió una sanción que lo alejó un solo partido de las canchas, al igual que a su rival, se le descontará de su salario el valor correspondiente al partido. El pívot de los Suns, ya cumplió la suspensión, en el partido vs. Washington Wizards.

El jugador puede volver a las canchas el último día del año de 2025, Cleveland Cavaliers, en ese encuentro ya pueden permitirse jugar con el pívot.