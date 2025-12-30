Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

El lunes, 29 de diciembre, salió cojeando de la cancha el jugador, luego del choque con su compañero.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

30 de diciembre de 2025, 11:57 p. m.
Nikola Jokić salió lesionado del partido Miami Heat vs. Nuggets
Nikola Jokić salió lesionado del partido Miami Heat vs. Nuggets Foto: GETTY

El pívot de 30 años, en liza para lograr un cuarto título de mejor jugador (MVP) de la temporada de la NBA, se lesionó el lunes en un partido en la cancha de los Miami Heat (derrota de los Nuggets 147-123).

Resumen del lunes 29 de diciembre en la NBA: se lesiona figura de Nuggets, Nets vs. Warriors y más

Su rodilla quedó bloqueada después de que su compañero Spencer Jones le pisara involuntariamente en una acción defensiva en principio inofensiva.

Las imágenes del coloso serbio retorciéndose de dolor en el suelo dispararon las alarmas en la franquicia de Colorado, actualmente tercera de la Conferencia Oeste. Un vídeo de una reconocida cuenta en x, que explica algunas lesiones deportivas, dejó entrever lo sucedido con Jokić.

El basquetbolista estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokić, estará de baja al menos cuatro semanas, indicó este martes su equipo, que hizo así su primera estimación desde la lesión de rodilla del astro serbio, que hizo temer el lunes un percance mucho más grave en un primer momento.

Deportes

Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Deportes

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

Deportes

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Deportes

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

Deportes

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Deportes

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Deportes

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Mundo

¿Quién era Tatiana Schlossberg? La historia de la nieta de John F. Kennedy que murió de cáncer a los 35 años

Noticias Estados Unidos

“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

Noticias Estados Unidos

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

“Nikola Jokić sufre una hiperextensión de la rodilla izquierda (...) Nikola será reevaluado en cuatro semanas”, escribieron los Nuggets.

Esto le permitiría al jugador, alcanzar a llegar a la NBA All-Star, que se jugará el 13, 14 y 15 de febrero de 2026. Llegaría justo en el límite, ya que no le permite tener muchas semanas de actividad previas al juego, sin embargo, su equipo jugará al menos 6 partidos en los primeros 11 días de febrero.

Luka Dončić lidera votaciones del NBA All-Stars 2026, ¿quién lo acompañará?, así se jugará el nuevo formato EE. UU. vs. Mundo

Temporada de lesiones para los Nuggets

Los Denver Nuggets están teniendo esta temporada numerosos contratiempos con las lesiones.

Además de Jokic, en la enfermería del equipo están también Aaron Gordon y Christian Braun, dos piezas clave que contribuyeron al título de 2023, así como Cameron Johnson, fichaje estrella antes de esta temporada.

DENVER NUGGETS Aaron Gordon (32) y Christian Braun (0) NBA
De izquerda a derecha: Aaron Gordon (32) y Christian Braun (0) Foto: Denver Post via Getty Images

Hasta ahora, Jokic tenía una media de 29,6 puntos, 12,2 rebotes y 11 asistencias, un ritmo que le convierte en uno de los favoritos al MVP.

La duda ahora está en saber si podrá llegar a 65 partidos disputados en la temporada regular (de los 82 del total), un requisito para poder optar al trofeo MVP.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

Revelan el nuevo salario de Marino Hinestroza en Boca Juniors, en medio de las negociaciones con Atlético Nacional

Dibu Martínez y una particular discusión con los hinchas de Arsenal.

Primero con Colombia y ahora con los hinchas de Arsenal: Dibu Martínez y otro escándalo en Premier League

¿José Enamorado a Gremio? Junior de Barranquilla ya habría dado primera respuesta.

Junior da primera respuesta a Gremio por José Enamorado: habría millonaria exigencia en el medio

Jhon Arias, volante colombiano.

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

El error de Yerson Mosquera, ante Manchester United, en Old Trafford.

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Luis Díaz y Hakimi.

Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Partido de El Congo en la Copa Africana llama la atención de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Magistral asistencia y golazo de El Congo en la Copa Africana: aviso a Colombia para el Mundial 2026

Jhon Arias con Joshua Zirkzee.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Oficial Luis Díaz

Luis Díaz quedará inmortalizado en la Costa Caribe y en su pueblo natal: Desde la casa de su abuela, para el mundo

Noticias Destacadas