Neymar, de vuelta al Barcelona: figura del club rompe el silencio generando revuelo mundial

En este sentido, se supo en las últimas horas de un movimiento que no estaba en los planes, pero que terminó de generar un revuelo mundial. Se trata de la posible vuelta del brasileño Neymar al Barcelona, club en el que ya supo triunfar durante un periodo pasado.

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, fue cuestionado este viernes sobre el futuro de Neymar y jugó al misterio con una frase muy diciente sobre lo que está pasando al interior del vestuario: “No hay nadie por encima del club. Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No es profesional. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras dicen cosas, pero los hechos, más. Los hechos dejarán claro cuál es mi idea ”, sentenció el estratega español.

Declaraciones que ilusionan

“He hablado con Neymar, lo que hablamos es privado. Le haría ilusión volver” , dijo. Además de esto, ejerció en cierta medida presión sobre las directivas para que se diera el negocio: “Estoy seguro que nos aportaría muchísimo, pero al final no soy quien decide. Así que los encargados de decidir, si viene o no viene, decidirán qué es lo mejor para el club”.

“Ilusión me hace porque al final es un excompañero que es amigo y con el que he vivido muchas cosas buenas durante muchos años. Cuando estaba en el equipo, fueron de los mejores años que yo he tenido en el primer equipo del Barça, lo ganamos todo”, dijo sobre su deseo personal para dar un salto de calidad al plantel.