Neymar hace preocupante confesión a días de enfrentar a la Selección Colombia: “Desgraciadamente”

Alarmas encendidas en Brasil

En rueda de prensa contó más detalles de lo sucedido en el transcurso de la semana. “Lo único que se pensó fue que el jugador tuviera molestias y con molestias no iba a arriesgar al jugador. Cuando el jugador siente algo y puede lesionarse, no corro ningún riesgo en ese sentido. Necesitas hablar directamente con el jugador. Haremos todo lo posible para que Neymar no se lesione. No le hagamos caso. Se sentía incómodo y no estaba en condiciones de dar lo mejor de sí“, dijo el DT.