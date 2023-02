Ni Courtois, ni Benzema: Real Madrid sorprende con su convocatoria para el Mundial de Clubes

El Real Madrid anunció este lunes que viaja al Mundial de Clubes de Marruecos con una nómina de 22 jugadores en la que no están por lesión su portero titular Thibaut Courtois, ni el Balón de Oro Karim Benzema.

El delantero francés sufrió una sobrecarga muscular el jueves en el triunfo 2-0 ante el Valencia, mientras que Courtois sintió molestias en el muslo en el calentamiento el domingo antes de que su equipo perdiera 1-0 en Mallorca. Tampoco están en la convocatoria el brasileño Eder Militao, el francés Ferland Mendy y el belga Eden Hazard, con problemas físicos.

Courtois no pudo salir como inicialista ante el Mallorca el domingo - Foto: AFP

Courtois será sustituido el miércoles en Rabat en semifinales ante el Al Ahly egipcio por el ucraniano Andriy Lunin, que está acompañado en Marruecos por Luis López y Lucas Cañizares, hijo del antiguo portero del equipo blanco y de la selección española Santiago Cañizares.

El técnico Carlo Ancelotti recuperó recientemente al austriaco David Alaba y al francés Aurelien Tchouameni, que también han estado lesionados, pero tendrá que buscar soluciones en ataque ante la ausencia de su goleador, ya varias veces golpeado por las lesiones esta temporada al punto de haberse perdido el Mundial de Qatar 2022 con Francia.

La convocatoria del Real Madrid para el Mundial de Clubes - Foto: @realmadrid

Flamengo y Real Madrid se ponen cita

Entre derrotas y polémicas, los gigantes planetarios Flamengo y Real Madrid entran en juego en las semifinales del Mundial de Clubes, respectivamente el martes en Tánger ante el Al Hilal de Arabia Saudita y el miércoles en Rabat frente al Al Ahly egipcio.

No llegan en su mejor momento ni el campeón europeo ni el sudamericano. El equipo blanco cayó 1-0 en su visita al Mallorca el domingo, dejando vía libre al líder Barcelona, que con su victoria 3-0 ante el Sevilla se escapa ocho puntos en la tabla. En las últimas ocho jornadas el Real Madrid solo ha ganado cuatro partidos.

El técnico blanco Carlo Ancelotti no pudo contar con su Balón de Oro Karim Benzema, tocado en la rodilla derecha y duda en Marruecos, y perdió en el calentamiento a su arquero titular Thibaut Courtois, con molestias en los aductores.

Además de la enfermería, Vinicius no encuentra su mejor forma, lastrado por las polémicas en las que ha estado involucrado en los últimos partidos, entrando en conflicto constantemente frente a sus rivales, que le provocan y le ‘cosen’ a faltas. “Creo que todo lo que pasa y ha pasado no es culpa de ‘Vini’, él solo quiere jugar al fútbol. Hay un ambiente de provocación, le hacen faltas, esto es lo que pasa”, le defendió Ancelotti el domingo.

Carlo Ancelotti durante el partido ante Mallorca - Foto: AP

En el estadio Príncipe Moulay Abdellah de la capital marroquí chocará con un Al Ahly que llega lanzado tras sus victorias ante el Auckland City en la primera ronda (3-0) y frente al Seattle Sounders en segunda el sábado (1-0).

El equipo egipcio, rey de África con sus diez Champions, desafía al monarca europeo de las 14 ‘Orejonas’ en sus vitrinas desde su condición de ‘tapado’. En esta ocasión no participa como campeón africano, privilegio del Wydad Casablanca, ya eliminado, que le cedió su plaza al ser también el ganador en Marruecos, país anfitrión del torneo. El Al Ahly había sido finalista continental.

Un día antes en Tánger, el Flamengo, que lleva desde el viernes en Marruecos, se enfrenta con el Al Hilal, dirigido por la leyenda de River Plate Ramón ‘Pelado’ Díaz. El club más popular de Brasil buscará su segundo título mundial, tras la conquista de la desaparecida Copa Intercontinental en 1981, en medio de críticas por sus resultados -acaba de perder la Supercopa de Brasil ante el Palmeiras 4-3- y por las polémicas recientes protagonizadas por el chileno Arturo Vidal.

El veterano mediocampista dejó abierta las puertas a un traspaso al Colo Colo, lo que levantó a la afición del Mengão, y después, ante el Boavista, pateó un banco del estadio Maracaná al ver que no iba a entrar en juego. “Sé que a veces mi temperamento me gana. Pero yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengão el más grande de todos. Seguiré luchando para estar ahí y nunca bajaré los brazos”, se justificó en las redes sociales antes de partir hacia Marruecos.

Con información de la AFP.