No aguantó y salió corriendo al baño en pleno partido: video del gracioso suceso en Liga

Colombia y su fútbol, en realidad, dan todo tipo de contenido. En la Liga Betplay las polémicas, los sucesos históricos, así como escenas que causan risa, jamás faltan y, recientemente, una graciosa recordó la ya vivida en un partido de hace años por Agustín Julio, con Independiente Santa Fe.

En medio del duelo que llevaban a cabo este martes, Llaneros FC y La Equidad, en Villavicencio, sobre el minuto 59 del segundo tiempo, se perdió del campo un jugador que estaba disputando el duelo.

Llaneros vs. La Equidad por Liga. | Foto: Colprensa

Extrañamente, sin razón aparente alguna, salió del campo con destino a los camerinos. Por lo poco habitual del suceso, en la transmisión llamó la atención esto, a lo que se le dio seguimiento durante los minutos siguientes.

Después de algunos segundos en los que no se supo qué pasó, se logró identificar que era nada más ni nada menos que el capitán de los de Villao, Bryan Urueña.

Tras esa corrida inesperada, luego regresó al gramado para reintegrarse, acompañado de uno de los funcionarios del staff, quien lo acompañó en su necesidad de irse pronto del campo para, supuestamente, ingresar al baño.

Al parecer, y según lo mencionado por la transmisión de Win Sports, el volante necesito de un baño urgente, tal como le pasó al golero Julio, antes mencionado, por allá en 2010.

👀 ¿Dónde estabas Urueña? ¡El delantero estaba reviviendo el episodio de Agustín Julio!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/kPJ0jwA3WQ — Win Sports (@WinSportsTV) March 5, 2025

Julio relató su graciosa historia

Pocos han sido los que le suceda ello, pero el de Llaneros ahora será sumado a la lista que encabezaba Agustín. Hace unos años, recordando dicho suceso, el portero contó qué fue lo que generó su malestar e ida fugaz al baño.

“Estaba haciendo mucho frío, por eso, yo me tomé un Red Bull y un café, pero no paso nada; en el segundo tiempo íbamos ganando 1-0, yo le pido al kinesiólogo ‘dame Red Bull’ y me tomó otro café, cuando un tiro libre”, relató sobre la ‘bomba’ que le generó dos bebidas ingeridas.

Agustín Julio, en medio de un partido con Santa Fe, pasó del campo al baño. | Foto: Daniel Reina

Después de eso, también dio cuenta de lo que tuvo que hacer para no pasar vergüenzas en plena cancha: “Yo llamo al árbitro, me arrodillo y le digo: ‘Estoy que me cago’… Yo voy para el baño’. Viene el kinesiólogo y yo (gritaba) ‘papel’”.

“No sé qué tiempo paso, me lavé las mano, me puse mis guantes y bien. Termina el partido y las preguntas del periodismo, yo en mi forma jocosa:‘Pues me dio ganas de entrar al baño’”, acabó contando mientras se reía.

Un jugador no aguantó y perdió la partida

Agustín en ese mismo relato donde dio detalles de su historia, también contó de la de un colega, quien sin importar lo que pasase, en pleno campo, sí tuvo que hacer sus necesidades. Fue Jhon Viafara, en medio de la final de Libertadores con Once Caldas, ante Boca Juniors.