No era América: Juanfer Quintero confesó a Carlos Antonio Vélez club al que deseaba llegar en Colombia

Esa negociación, que por fortuna llegó a su fin de manera exitosa para los rojos, se dilató por un tiempo prolongado, luego de no ser nada fácil para el jugador desligarse del cuadro de Argentina.

De manera previa se sabía que América no fue el único que intentó quedarse con el cafetero, también pujaron Junior de Barranquilla, Millonarios e Independiente Medellín, del cual Quintero es hincha.

Justamente por el cariño que Juanfer le tiene a los poderosos , los tenía como opción primaria para arribar, pero ahora, contó qué fue lo que en realidad sucedió para que ese trato no se lograse.

”Hasta última hora le di la prioridad a Medellín, pero no se dio porque le debo ese respeto a Racing, ellos querían sacar un negocio y el que mejor presentó el proyecto fue América", reveló en el programa Planeta Fútbol .

Después de que no se diera eso, ahora solo le restó ‘cobrarle’ de manera sutil al cuadro con el que esperaba firmar: “Sí sentí que Medellín pudo hacer un poco más, pero no me quedo con eso“.