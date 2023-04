“No sé qué tenga contra el América”, Adrián Ramos no ocultó su molestia con el árbitro que dirigió juego contra Chicó

América de Cali empató con Boyacá Chicó a un gol en Tunja, con anotaciones de Iago Falque al minuto 45 y Eduard David Banguero al 67.

“Felicitar a mi grupo de jugadores, por muy poco no ganamos aquí. El equipo, tanto con 11 como con 10, hizo un juego muy inteligente. Nunca perdimos la intención de atacar. Estamos contrariados porque pudimos haber ganado, pero me voy feliz con la entrega, disposición y disciplina”, dijo Alexandre Guimarães en rueda de prensa.

Facundo Suárez no tuvo la oportunidad de marcar ante Chicó. - Foto: @AmericadeCali

Al minuto 23 de juego, Brayan Córdoba recibió la tarjeta roja por una falta sobre Wilmar Cruz, en una acción que el juez central Edilson Ariza interpretó como una ocasión manifiesta de gol.

Tras el pitazo final, Adrián Ramos, referente y capitán del América, un jugador que nunca se queja de los árbitros, arremetió contra la actuación del juez central.

“Yo llegué aquí en el 2020 y cada torneo que pita Ariza es un problema. No sé qué tenga contra América. La verdad yo no me quejo y juego fútbol. Si pierdo acepto, si gano no falto al respeto, pero este señor es arrogante y cuando va al Pascual es un problema. Revisen los partidos que nos ha pitado, nunca terminamos contentos”, indicó el delantero.

Ramos invitó a la comisión arbitral y a la Dimayor a revisar si Ariza tiene algún problema con América, pues, según argumenta, el problema ha persistido aun cambiando de nóminas cada semestre.

“Con todas las nóminas es lo mismo. Deben mirar y hablar de frente con el hombre a ver que es lo que tiene o que diga que tiene contra el América. Nos estamos jugando nuestro trabajo. Se acercan las fechas importantes para meternos a la final y que salga con estas cosas. No puede ser que cada partido haya una discusión con él y llevo cuatro años iguales. Ahí están los otros árbitros, se pueden equivocar, pero no siempre y hay que revisar. Me da mucha pena, pero este señor ya se pasó”, indicó el delantero.

Iago Falque, figura de América tras un arribo desafortunado al equipo. - Foto: Twitter: @AmericadeCali

El técnico escarlata respaldó a Ramos y dejó claro que buscaron el resultado pese a la expulsión.

“Lo quisimos ganar con asociaciones en el medio campo, con Falque y Adrián, penetrar en espacios más largos con las flechas nuestras y aun teniendo 10 hombres. La situación de una roja fue comenzando el partido, prácticamente”, opinó y agregó que su equipo no solo juega con los rivales. En el aire dejó que hay algo más con lo que les toca luchar.

“América tiene que entender que en este último tramo nos tenemos que enfocar en nosotros y saber que están sucediendo algunas situaciones y nos hacemos más fuertes o nos caemos. Si hay que jugar contra todo, jugaremos contra todo”, dijo Guimarães.

Adrián Ramos, delantero de América - Foto: Foto: Prensa Dimayor

Pese a eso, Ramos, quien suma 550 minutos en esta liga y un gol, destacó la resiliencia de su equipo.

“Fue un gran trabajo de equipo, sufrimos una expulsión en el primer tiempo que nos condicionó un poco. Pero el equipo tuvo una mentalidad ganadora, sabiendo defender y atacar. El mensaje es que no importan los nombres, sino el trabajo en equipo”, complementó y concluyó.

“Venís a Tunja es complejo, con un Chicó en buen momento. La altura te condiciona y queríamos sumar de a tres, pero el punto es gracias al esfuerzo del equipo”, finalizó.

América se medirá al Deportivo Pereira el próximo 24 de abril, en el Pascual Guerrero, a las 8 de la noche.