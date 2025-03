Nuevo papelón de Santa Fe: técnico que querían los rechazó y firmó en otro lado

¿Qué pasará con el nuevo DT?

“Esas hojas de vida de Santa Fe, ni para qué les cuento. Todavía Santa Fe no ha tomado ninguna decisión, porque ponen a Juan Cruz, a Gamero, a Bava, todavía no. A partir de hoy (12 de marzo), y me lo confirmo el presidente/dueño del club y ayer lo volví a llamar, y le dije, oiga, entonces ya termino la asamblea, ¿a partir de hoy va a empezar a hablar lo del técnico?, me dijo ‘si señor’, a partir de mañana voy a empezar a tocar el tema de los técnicos", informó en Palabras Mayores.