Once Caldas de Manizales se enfrentó este miércoles 7 de mayo con Unión Española de Chile por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Conmebol Sudamericana.

El compromiso inició con las dos escuadras reconociéndose en el terreno, pero eso sí, Once Caldas no tardó en adueñarse de la posesión de la pelota . Aunque es de resaltar que el conjunto austral aprovechaba las recuperaciones de balón para intentar hacer transiciones rápidas con el fin de hacer daño.

🔥🇨🇴 GOL de Luis Palacios para el 1-0 del Once Caldas 🇨🇴 sobre Unión Española 🇨🇱 en Copa Sudamericana pic.twitter.com/kKw6wzfxkN

Sin embargo, esto no sirvió. Como a Unión Española no le salían los planes, Once Caldas se puso las pilas y al minuto 16 marcó la apertura en el marcador en los pies de Luis Ángel Palacios.