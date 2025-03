Orden de José Pékerman cambió carrera de Juan Fernando Quintero: técnico reveló la historia

Si bien hoy día se recuerda de grata manera esa conquista, pudo haber no sucedido de no generarse la intervención de José Pékerman, entrenador del combinado mayor en ese entonces, quien dio la orden de tenerlo en cuenta para el campeonato que se jugó en Argentina.

“A mí me extraña que no estés en esa selección’ y me responde: ‘Yo estuve, hace veinte días me sacaron’. Le pregunto si había tenido algún tema de indisciplina y me dijo que no”, reveló Don José en la entrevista mencionada.