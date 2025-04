Otro equipo del FPC se quedó sin técnico: suenan estos nombres para reemplazarlo

Como lo adelante esta mañana... La reunión entre la dirigencia del @RealCartagena y Sebastián Viera dejó como conclusión el fin del ciclo Viera al frente del "Heroico" "No siguen" "No va más" A priori las opciones son Torres y Reyes https://t.co/vXpwv0X6J1

Tras la más reciente derrota del Real Cartagena, ante Jaguares de Córdoba, Viera habló sin tapujos en conferencia de prensa. “Lo que he ganado va a permanecer conmigo toda la vida, más allá de que ahora estoy en esta etapa y hemos perdido dos partidos. Yo no lo veo como que me voy a desprestigiar ”, afirmó, en palabras recogidas por El Heraldo.

“No ha terminado el campeonato todavía, no hemos perdido, estamos entre los ocho y no hemos perdido, todavía hay posibilidades de ascender, la vida a mí me ha enseñado que no siempre es color de rosa, hay piedras en el camino y el hombre las va saltando y sigue adelante. Cuando he ganado no fue de la noche a la mañana y sin tropiezos, muchos tropiezos”, añadió.