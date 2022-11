“Papasitos”: estos son los futbolistas más guapos del Mundial Qatar 2022

El Mundial no solo tiene talento futbolístico, también muestra mucha belleza masculina.

Los mundiales de la Fifa mueven a millones de hinchas en torno al fútbol, cada uno haciéndole fuerza a su selección nacional al punto que muchos se conectan al televisor a horas extraordinarias para ver jugar a su país y otros pagan cantidades de dinero astronómicas para poder estar físicamente en los escenarios deportivos donde se lleva a cabo la competencia.

Sin embargo, hay otra hinchada que se conecta con el Mundial, pero no precisamente para ver gambetas, goles y faltas. Muchos y muchas también separan tiempo de sus agendas para ver los partidos donde están sus jugadores favoritos, ya sea porque tienen mucho talento en la cancha o porque destacan por su belleza masculina, que se traduce en ojos azulados, barbas pronunciadas, algunos looks de colores rubios y cuerpos muy tonificados, dignos de deportistas de alto rendimiento.

La belleza de los jugadores también es protagonista de Qatar 2022 y estos son algunos de los exponentes de la belleza futbolera más asediados por la hinchada actual:

Rodrigo de Paul

El centrocampista argentino es uno de los jugadores más sonoros de su actual equipo, el Atlético de Madrid; sin embargo, en este momento está pasando por un mal momento con la derrota de Argentina ante Arabia Saudita. Aun así, su belleza salta a la vista y pone en muy buena posición a su actual novia, la cantante Tini Stoessel.

Kevin Trapp

El guardameta alemán no solo destaca por sus atajadas en la cancha, también por su porte y elegancia a la hora de modelar, pues ya ha tenido varias experiencias posando para marcas como About You, con la que también colabora la cantante Katy Perry.

Ruben Loftus-Cheek

La selección de Inglaterra tiene en su equipo al centrocampista de origen guayanés, quien se destaca por su velocidad y su puntería a la hora de hacer los pases pertinentes en la cancha de juego, y aunque es introvertido, de vez en cuando muestra sus músculos en sus redes sociales.

Olivier Giroud

El Zac Efron de la selección francesa no pierde oportunidad para demostrar su picardía ante las cámaras, que captan cada uno de sus movimientos en la cancha de fútbol. Sonrisas, guiños de ojo, saludos y mucho más se ve del jugador en los estadios de Qatar.

Leandro Paredes

Otro argentino en la lista, con sangre paraguaya, que juega como centrocampista para la selección de Argentina. Aunque su seriedad es una constante durante los encuentros de sus equipos, no se puede negar que su imponencia y sus ojos turquesa roban suspiros desde Suramérica hasta Oriente Medio.

Marcos Llorente

Fashion, amante de los animales, aventurero, pícaro y muy sonriente, así es el centrocampista español, quien es muy activo en sus redes sociales y no tiene ningún reparo en mostrar su cuerpo tonificado y bronceado con muy poca ropa.

Rui Patrício

El arquero de la selección portuguesa es un hombre de familia, tal como se puede ver en su perfil oficial de Instagram, donde combina imágenes de su participación en diferentes encuentros deportivos con momentos muy especiales junto a su esposa y sus hijos, todo un atractivo para muchas.

Pablo Gavi

Uno de los más chicos del grupo que también genera muchas emociones en jovencitas y jovencitos que disfrutan la fiesta del fútbol. A su corta edad ya se luce como centrocampista de la selección española.

Kasper Schmeichel

Dinamarca también tiene su representante y es nada más y nada menos que su arquero, quien resalta con su genética vikinga en los estadios de Qatar, donde hasta el momento no le han metido ningún gol.

Mehrdad Mohammadi

Representando a Asia está el lateral iraní, quien no solo hace activismo en sus redes sociales por su país, sino que también genera todo tipo de revoluciones en su fanaticada, que cada vez es más global.