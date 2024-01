Papelón del Gobierno con los Panamericanos recuerda lo dicho por Juan Pablo Montoya sobre el GP de F1 para Barranquilla: “faltaba la firma y la embarró”

“Hace unos ocho meses estaba 95 % hecho, pero alguien la embarró en algo y no sé en qué. Mentiras, sí sé, pero no voy a decir. ni me insista porque no voy a decir. Puede pasar en el futuro que la gente creía que era mamadera de gallo, que ridículos. Fui con la gente de la Fórmula 1 a Barranquilla, miramos el trazado. Todo estaba hecho, faltaba la firma y estaban listos para firmar. Tal vez en el 2028. Terminaron dándole la carrera a Madrid”, dijo el piloto colombiano en la entrevista con SEMANA.