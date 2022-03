Partidos hoy miércoles 16 de marzo | Programación, horarios y dónde ver

Se viene un miércoles con mucha actividad deportiva, en el que el fútbol es el gran protagonista. Para la mitad de la semana los fanáticos de la pelota podrán disfrutar desde la maravillosa Champions League hasta juegos del fútbol colombiano. Acá le informamos todo lo que debe tener presente para este día deportivo:

El plato fuerte del día en el planeta fútbol será en horas de la tarde, cuando se disputen los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde se definirán los últimos clasificados a la siguiente fase. En Italia, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado recibirá al Villareal de España, mientras que en Francia el Lille recibirá la visita del Chelsea, actual campeón de la Liga de Campeones.

UEFA Champions League

3:00 p. m. - Juventus vs. Villareal

3:00 p. m. - Lille vs. Chelsea

Casi de manera simultánea a la Champions, se jugará la fecha de la Premier League donde habrá un partidazo que tendrá a Lucho Diaz como protagonista. El Liverpool colombiano visitará al Arsenal en Londres, protagonizando así el clásico del día que pocos se querrán perder. Una hora antes, también por la liga inglesa, se enfrentarán el Brighton y el Tottenham de Davinsón Sánchez.

Premier League

2:30 p. m. - Brighton vs. Tottenham

3:15 p. m. - Arsenal vs. Liverpool

Otro atractivo de la jornada será el inicio de la fecha 11 de la Liga Betplay. Tolima, que hace una gran campaña, recibirá a Patriotas en el Murilo Toro de Ibagué. Posteriormente el Deportivo Cali visitará al Atlético Bucaramanga y en la noche cerrarán la fecha Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, que jugarán en la capital de Nariño.

Liga Betplay

4:00 p. m. - Tolima vs Patriotas

6:05 p. m. - Bucaramanga vs Cali

8:10 p. m. - Pasto vs. Santa Fe

En la noche también se disputarán las tradicionales copas internacionales de nuestro continente, donde sobresale el duelo de colombianos por Copa Sudamericana. En el Pascual Guerrero de Cali, el América recibirá al Deportivo Independiente Medellín por un cupo a la fase de grupos del torneo internacional. Hay que recordar que el partido de ida lo ganó el DIM con un marcador de 2 a 1.

Ya en la Copa Libertadores se disputará el partido de vuelta de la última fase previa para definir los últimos cupos en la fase de grupos. En estos duelos sobresale el de Olimpia vs. Fluminense, que se jugará en Paraguay luego de que los dos equipos eliminaran a Atlético Nacional y Millonarios respectivamente.

Copa Sudamericana

7:30 p. m. - América vs. Medellín

7:30 p. m. - Liga de Quito (Ecu) vs. Mushuc Runa (Ecu)

5:15 p. m. - River Plate (Uru) vs Liverpool (Uru)

7:30 p. m. Sports Boys (Per) vs Ayacucho (Per)

Copa Libertadores

5:15 p. m. - Estudiantes (Arg) vs Everton (Chi)

7:30 p. m. - Olimpia (Par) vs Fluminense (Bra)

Pero como no todo es fútbol, los seguidores del baloncesto también podrán disfrutar un miércoles de NBA, donde se destacan los juegos de Lakers frente a Minnesota, Celtics enfrentando a los Warriors y Chicago Bulls frente Utah Jazz. Todos los encuentros se disputarán en horas de la noche.

NBA

7:00 p. m. -Rockets vs. Phoenix Suns

7:00 p. m. - Minnesota vs. Los Ángeles Lakers

7:30 p. m. - San Antonio Spurs vs Oklahoma City

8:00 p. m. - Utah Jazz vs Chicago Bulls

9:00 p. m. - Warriors vs Boston Celtics

9:00 p. m. - Sacramento Kings vs Bucks

9:30 p. m. - Clippers vs Toronto Raptors