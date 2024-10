Paul Pogba tendría una nueva oportunidad; este es el club que estaría interesado en el francés

Hasta hace solo unos días todos los amantes del fútbol creían que el habilidoso volante Paul Pogba no volvería a pisar una cancha de fútbol profesional, luego de ser duramente sancionado por un caso de dopaje.

Por lo que se sabe, no sería la Juventus, pues la entidad italiana ya no confía en Pogba y es bien sabido que, apenas pueda, rescindirá su contrato con el jugador. El volante no ha disputado casi partidos tras su regreso a Turín debido a las lesiones y a la posterior sanción por dopaje.