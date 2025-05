Pep Guardiola dio veredicto a su futuro en el City: hay temor por ultimátum en vivo

“No quiero (una plantilla larga). Le he dicho al club que no quiero eso. No quiero tener que dejar cinco o seis jugadores en la grada, no lo quiero. Me iría ”, empezó afirmando Pep, en palabras recogidas por As .

“Si no tengo una plantilla corta, no me quedo. Es imposible, para mi alma, mandar jugadores a la tribuna y que no jueguen. Ha pasado esta temporada porque fichamos cuatro jugadores, y porque estuvimos tres o cuatro meses en los que no podíamos elegir un once de garantías. No teníamos defensas, era muy complicado”, sentenció.