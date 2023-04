Prensa europea fulmina a James Rodríguez por su salida de Olympiacos; aseguran que es “un juguete roto”

Las reacciones a la salida de James Rodríguez siguen haciendo eco en todo el mundo. Tanto en Europa, como en América, hinchas, prensa y referentes del fútbol han reaccionado al fin de su relación con el Olympiacos de Grecia en menos tiempo de lo esperado.

Y es que a pesar de tener un buen nivel con el club heleno, Rodríguez decidió dar un paso al costado aparentemente por andar en “caminos separados” con el club. Las versiones apuntan a una terrible gestión que ha venido haciendo el club en el último tiempo con diferentes figuras.

Leyendas como Marcelo, ‘Pipa’ Ávila, Sime Vrsaljko e incluso el propio técnico Míchel González decidieron tomar la misma decisión de James, al salir antes de lo previsto del club del Pireo.

James se perdió el partido de la semana pasada frente a Lamia - Foto: Twitter oficial @OlympiacosFC

Bajo este panorama, la prensa europea de todas maneras no perdonó la salida del colombiano, la tercera en los últimos dos años, contando al Everton y Al Rayyan de Qatar.

El portal El Confidencial fue fulminante con el colombiano al hablar de sus problemas y el “ego” que maneja. “James ha vuelto a echarse a perder por los mismos problemas de siempre. La mala cabeza del colombiano, un ego desmedido y la falta de humildad castigan a un talento del fútbol que está en permanente autodestrucción”, se lee.

Dicho medio decidió hacer una comparativa con el jugador del Real Madrid, Toni Kroos, quien ha sido protagonista durante estos años en el equipo merengue. “Para hacernos una idea cómo ha sido su carrera. Kroos fue otro de los fichajes que hizo el club en ese verano y solo hay que comparar cómo le ha ido al alemán y al colombiano. La falta de sacrificio, trabajo, competitividad, las lesiones y la inmadurez provocan que, con 31 años, el colombiano esté sin equipo”, se añadió.

Para concluir, este medio tildó al volante de “juguete roto”, viendo el triste desenlace que ha tenido su carrera deportiva en el último tiempo.

“Está sin equipo, es agente libre y se le abren mercados como Brasil y Estados Unidos para que siga su carrera. James tenía el propósito de triunfar en el Olympiacos y no lo ha conseguido, se va por la puerta de atrás, sin acabar la temporada, con 23 partidos jugados, 6 goles y 5 asistencias. Negoció para fichar por el Atlético de Madrid, pero Florentino se negó. James Rodríguez llegó a llevar el ‘10′ en el Real Madrid y hoy da la sensación de ser un juguete roto”.

Los posibles destinos de James

Las opciones de James después de abandonar Olympiacos no son muchas, pero sí diversas. En Turquía se habla del interés de Besiktas por entablar negociaciones y ver a qué acuerdo pueden llegar, siendo esa la única opción que tiene ahora mismo sobre la mesa en el fútbol europeo.

Por otro lado, reaparecen los ‘coqueteos’ desde Brasil y Estados Unidos. En el mercado pasado, Botafogo confirmó que estaba intentando convencer al ‘10′ y a ese supuesto interés se sumaron Flamengo y Palmeiras, sin hacer mayores intentos para llevarlo.

La MLS, con la opción de estar cerca de su hija Salomé, es otra opción que le llama la atención al colombiano. “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, dijo alguna vez en una de sus transmisiones por Twitch.

Ahora solo resta esperar que Jorge Mendes, su representante, haga el trabajo de conseguir ofertas y ver qué es lo más conveniente para el futuro de James, ya acostumbrado a cambiar de equipo cada que se acerca el mercado de verano.