Primer técnico despedido en la Premier League: se peleó con el dueño y lo sacaron

Empezaron a rodar cabezas en el fútbol de Inglaterra, con solo tres fechas disputadas de la temporada 2025/26.

9 de septiembre de 2025, 1:07 p. m.
Casemiro of Manchester United reacts after being shown a yellow card by referee Jarred Gillett during the Premier League match between Nottingham Forest and Manchester United at the City Ground in Nottingham, on April 1, 2025. (Photo by Jon Hobley | MI News/NurPhoto via Getty Images)
Nottingham Forest se queda sin técnico en la fecha 3 de la Premier League | Foto: NurPhoto via Getty Images

Mientras todo el mundo está pendiente del parón internacional, en la Premier League hubo sacudón tras el anuncio oficial del Nottingham Forest sobre el futuro de su cuerpo técnico.

A través de un escueto comunicado, la dirigencia del equipo inglés confirmó la salida de Nuno Espírito Santo por presuntos desacuerdos con los altos mandos.

Contexto: El lamentable escalafón que lidera el Manchester United en la Premier League

Luego de haber completado una magnífica campaña la temporada pasada, en la que Nottingham Forest peleó durante buena parte del curso por meterse en la Champions League y acabó séptimo (clasificado para la Europa League), esta vez el equipo del centro de Inglaterra solo ha sumado 4 puntos en tres jornadas.

Más allá de los resultados, Nuno ya sospechaba que podía tener un final así tras 21 meses en el cargo y hace dos semanas admitió que temía por su puesto por el deterioro de sus relaciones con el propietario de la entidad, el multimillonario griego Evangelos Marinakis.

FILE =Nottingham Forest's head coach Nuno Espirito Santo sits before the English FA Cup semifinal soccer match between Nottingham Forest and Manchester City at Wembley stadium in London, Sunday, April 27, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth,File)
Nuno Espirito Santo, extécnico del Nottingham Forest | Foto: AP

“Siempre tuve una relación muy buena con el propietario. En la pasada temporada fue muy, muy, muy estrecha. Esta temporada ya no es tan buena. No lo es”, declaró el portugués.

Nottingham Forest no tuvo el mejor arranque en la campaña ante rivales potencialmente accesibles y eso fue la excusa perfecta para que Marinakis pudiera ejecutar el cambio de timonel.

Nuestra relación no es la misma. La razón, no la sé. Lo cierto es que no es la que era. Antes era buena, respetuosa, basada en la confianza y los intercambios de pareceres. Ahora no es tan buena”, fueron las palabras de Espírito Santo.

El portugués de 51 años llegó al Nottingham Forest en diciembre de 2023 para sustituir a Steve Cooper y en la primera temporada logró mantener al club en la élite, antes de meterlo en posiciones europeas un año después, con la mejor temporada de su historia desde 1995.

Contexto: Mohamed Salah no tolera la falta de respeto contra Luis Díaz: se pronunció y lo defendió

Nuevo técnico del Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo es el primer técnico que pierde su trabajo en la presente edición de la Premier League. Muchos apuntaban a Ruben Amorim (Manchester United) o Vitor Pereira (Wolves) como los candidatos a salir, sin embargo, la dirigencia del Forest se le adelantó a todos.

En la prensa británica aseguran que el portugués ya tenía puesta la cruz antes del parón internacional y de hecho se tardaron solo unas horas para confirmar al nuevo entrenador.

Ange Postecoglou fue presentado oficialmente como reemplazo de Espírito Santo y comenzará a dirigir desde este sábado, cuando enfrenten al Arsenal en Londres por la fecha 4.

“Traemos al club a un entrenador con una trayectoria demostrada y consistente en la obtención de trofeos. Su experiencia entrenando equipos al más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros en Forest, lo convierten en una persona fantástica para ayudarnos en nuestro camino y lograr constantemente todas nuestras ambiciones”, expuso Marinakis.

El dueño de Nottingham Forest, completó: “Ange tiene las credenciales y la trayectoria necesarias para lograrlo, y estamos encantados de que se una a nosotros en nuestro ambicioso viaje”.

*Con información de la AFP.

