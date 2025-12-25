Deportes

Fútbol británico vive luto en Navidad: Murió John Robertson, ‘Picasso’ del histórico Nottingham Forest

La noticia ha causado todo tipo de reacciones en Reino Unido, tratándose de una leyenda del fútbol a finales de los 70’s y el arranque de los 80’s.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
25 de diciembre de 2025, 6:14 p. m.
Luto en el fútbol de Reino Unido: falleció John Robertson.
Luto en el fútbol de Reino Unido: falleció John Robertson. Foto: PA Images via Getty Images

El exatacante escocés John Robertson, apodado Picasso por el entrenador Brian Clough, murió a los 72 años, anunció este jueves, 25 de diciembre, su exequipo Nottingham Forest, con el que fue dos veces campeón de Europa.

“Nos rompe el corazón anunciar el fallecimiento de John Robertson, leyenda del Nottingham Forest y un amigo muy querido”, indicó el club en un comunicado.

“Auténtica figura de nuestro club y dos veces ganador de la Copa de Europa de clubes campeones (actual Liga de Campeones), John estará para siempre en nuestro recuerdo por su talento inigualable, su humildad y su inquebrantable dedicación al Nottingham Forest”, añadió.

Nacido el 20 de enero de 1953 en Lanarkshire (Escocia), Robertson se unió al Nottingham Forest con 17 años. La llegada de Clough como técnico en 1975 supuso su paso de mediocampista al extremo izquierdo.

Deportes

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Deportes

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Deportes

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Deportes

Campeón con Junior llegaría a Millonarios: delantero para competirle a Atlético Nacional en Sudamericana

Deportes

Giro al futuro de Yaser Asprilla a meses del Mundial 2026: se iría de Girona y tres ligas top lo siguen

Deportes

Director general de Borussia Dortmund declara la guerra al Bayern de Luis Díaz: “Estamos en diciembre, no en mayo”

Deportes

Drama en Italia por la extraña muerte del biatleta Sivert Guttorm Bakken: hay reportes desde Europa

Deportes

Primer técnico despedido en la Premier League: se peleó con el dueño y lo sacaron

Deportes

Richard Ríos sale de Palmeiras: Fabrizio Romano filtra club al que dijo “sí” en Europa

Deportes

Richard Ríos se aleja de la Roma: llegaron dos nuevas ofertas y son campeones de Champions

Robertson formó parte del plantel que en 1977 ascendió al Forest a la primera división inglesa. En poco tiempo, el club llegó a ser campeón de Inglaterra (1978) y a coronarse dos veces en el máximo torneo europeo (1979, 1980).

John Robertson cuando prestaba sus servicios al Nottingham Forest.
John Robertson cuando prestaba sus servicios al Nottingham Forest. Foto: PA Images via Getty Images

Para Clough, Robertson fue “uno de los mejores asistentes nunca vistos, tan talentoso como los brasileños o los italianos”.

“Le dabas un balón y un metro de césped, y era un artista. El Picasso de nuestro deporte”, sentenció, brindándole un apodo que le acompañó hasta el final de su vida.

Con Escocia, John Robertson fue internacional en 28 ocasiones y marcó 8 goles. Participó con esa selección en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

YouTube video P1jsGxZkptE thumbnail

Después de sus años de gloria en el Forest fichó por el Derby County en 1983, antes de volver luego al Nottingham.

Como entrenador trabajó como ayudante de Martin O’Neill en el Wycombe, el Norwich, el Leicester, el Celtic y el Aston Villa. Fue siempre un referente constante en el fútbol del Reino Unido.

*Con información de AFP

Mas de Deportes

Esta es la medalla que le entregan a los campeones de la Liga BetPlay

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Sadettin Saran en un partido de Fenerbahce.

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Luto en el fútbol de Reino Unido: falleció John Robertson.

Fútbol británico vive luto en Navidad: Murió John Robertson, ‘Picasso’ del histórico Nottingham Forest

Philipp Lahm y un post que, indirectamente, tiene a Luis Díaz como protagonista.

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Jugador campeón con Junior de Barranquilla podría reforzar a Millonarios.

Campeón con Junior llegaría a Millonarios: delantero para competirle a Atlético Nacional en Sudamericana

Jugador de Selección Colombia no tendría rumbo claro de cara al Mundial 2026.

Giro al futuro de Yaser Asprilla a meses del Mundial 2026: se iría de Girona y tres ligas top lo siguen

Lars Ricken, director general del Borussia Dortmund / Luis Díaz y Harry Kane.

Director general de Borussia Dortmund declara la guerra al Bayern de Luis Díaz: “Estamos en diciembre, no en mayo”

Murió Sivert Guttorm Bakken, deportista noruego.

Drama en Italia por la extraña muerte del biatleta Sivert Guttorm Bakken: hay reportes desde Europa

Joel Graterol y Santiago Silva no siguen en América de Cali: filtran reemplazo desde Brasil.

América de Cali gestiona portero brasileño tras salidas de Joel Graterol y Santiago Silva: pasó por São Paulo y Bahía

Snoop Dogg NBA

Así podrá ver al rapero Snoop Dogg en la NBA desde el 5 de enero: esta es la nueva faceta del cantante

Noticias Destacadas