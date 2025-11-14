Los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay II-2025 encienden motores y los ocho equipos se mentalizan en el grupo que les tocará enfrentar pensando en una eventual final en el próximo diciembre. El sorteo de Dimayor determinó cómo quedaron configurados, hay un grupo de la muerte y empieza la recta final de la temporada.

La máxima sorpresa en el grupo de los ocho, más allá que su clasificación fue anticipada, pasa por Fortaleza, un club bogotano muy joven que logró lo impensado y ahora se codea con los grandes en búsqueda de un título que lo meta a la historia del fútbol colombiano. Deportes Tolima (cabeza de serie), Atlético Bucaramanga y Santa Fe serán sus rivales en el Grupo B.

Por otra parte, se configuró el ‘grupo de la muerte’. Los grandes de Antioquia están en la pelea. Atlético Nacional clasificó de forma anticipada, pero pinchó en la fecha 20 y le arrebataron el ‘punto invisible’. Por su parte, Independiente Medellín mantuvo la regularidad tras la final del primer semestre y ahora lidera la reclasificación y es uno de los favoritos al trofeo de diciembre. Junior de Barranquilla y América de Cali les acompañan en la zona roja (Grupo A).

Javier Báez rechazando con fortaleza un balón ante Atlético Nacional | Foto: Colprensa

Los ojos de los hinchas se colocan en las fechas y la programación para las seis fechas de cuadrangulares semifinales. La actividad comenzará el martes 18 de noviembre y se espera que acabe sobre el festivo del ‘Día de Velitas’ (6,7 y 8 de diciembre), para dejar todo servido en la final de la Liga Betplay.

Programación de las dos primeras fechas de la Liga Betplay

Durante el sorteo de los grupos, se conoció la primera fecha, que se jugará entre semana debido a las semifinales de Copa Betplay entre América de Cali y Atlético Nacional.

Y en el día después, la Dimayor oficializó las fechas para la segunda jornada, que será el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Grupo A - Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali, 20 de noviembre, estadio Atanasio Girardot, 7:30 pm.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín, 19 de noviembre, estadio Metropolitano, 8:30 pm.

Grupo B - Fecha 1

Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe, 19 de noviembre, estadio Américo Montanini, 6:30 pm.

Fortaleza vs. Deportes Tolima, 18 de noviembre,, estadio Metropolitano de Techo, 6:30 pm.

Grupo A - Fecha 2

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional, 23 de noviembre, estadio Atanasio Girardot, 5:45 pm.

América de Cali vs. Junior de Barranquilla, 23 de noviembre, estadio Pascual Guerrero, 8:30 pm.

Grupo B - Fecha 2

Santa Fe vs. Fortaleza, 22 de noviembre, estadio El Campín, 5:00 pm.

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga, 22 de noviembre, estadio Manuel Murillo Toro, 7:30 pm.

Programación de las demás fechas de la Liga Betplay (horario por confirmar)

Fecha 3 (26/27 de noviembre)

Grupo A

América de Cali vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Grupo B

Santa Fe vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

Fecha 4 (29/30 de noviembre)

Grupo A

Independiente Medellín vs. América de Cali

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Grupo B

Deportes Tolima vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 5 (3/4 de diciembre)

Grupo A

Junior de Barranquilla vs. América de Cali

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Grupo B

Fortaleza vs. Santa Fe

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Fecha 6 (6/7 de diciembre)

Grupo A

América de Cali vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla

Grupo B