PSG sería campeón de la Champions League: este es el motivo que ilusiona a los hinchas

Palabras de Mikel Arteta tras la eliminación de Arsenal

“Felicitar al PSG. Merecimos mucho más, si analizamos los dos partidos, el MVP ha sido su portero, y la Champions es decidir en las áreas. El resultado debería haber sido muy distinto. Saco muchas cosas positivas. No habíamos llegado en las mejores condiciones, pero el equipo que he visto contra uno de los mejores de Europa, me hace estar muy orgulloso. Al tiempo, estoy muy disgustado de no haberlo logrado”, dijo en rueda de prensa.