Qatar 2022: Inteligencia artificial vaticinó cuál selección ganaría el Mundial, ¿acertará?

Se acaba el tiempo para que las mejores selecciones del mundo pongan sobre la mesa sus últimas cartas y evalúen el panorama de cara a la recta final en Qatar 2022. La salida de países como Portugal y Brasil han supuesto, para algunos, un revés en los pronósticos que llevaban desde semanas atrás y que les obliga nuevamente a fijar otro cuadro.

¿Qué nación alzará el trofeo como campeona? Ese es el interrogante que mantiene en vilo a millones de personas, fanáticas de la cita deportiva.

Para aliviar la tensión entre los amantes de este deporte, la inteligencia artificial ha vuelto a poner sus avances, esta vez al servicio del certamen que ha estado permeado por resultados, para muchos, inesperados. Se trata también de la primera vez en que una selección africana llega a las semifinales en un Mundial, lo que supone no solo un hito histórico para Marruecos y el continente africano, sino que ha centrado la atención en la capacidad y rendimiento de sus jugadores.

¿Quiénes disputarán la final?

La Inteligencia Artificial de Seedtag, empresa de publicidad contextual, predijo que la selección de Francia será la que se lleve a casa el trofeo del Mundial de Qatar, revalidando su título, tras imponerse en la final a Argentina. Lo anterior, al recordar que la nación europea resultó victoriosa en 2018 en un último duelo con Croacia, sobre el que terminó con un 4-2.

Datos extraídos mediante su tecnología, así como factores vinculados con los artículos publicados en cada uno de los países respecto al interés de cara a las últimas disputas, facilitaron a esta compañía hacer su predicción. Así las cosas, una potencial final sería entre Francia (37 %) y Argentina (31 %), siendo el primero el que termine como vencedor.

Para llegar a ese resultado, Seedtag tuvo en cuenta las figuras claves en las selecciones y cuál es su peso en la cancha y también el balance entre defensa y ataque. El equipo galo cuenta con dos de sus delanteros en el Top 5 de jugadores que han despertado mayor interés: Kylian Mbappé (10 %) y Olivier Giroud (2,6 %).

Pero bajo este panorama, las cosas no serán tampoco tan sencillas, pues para que Francia se lleve su segunda Copa del Mundo consecutiva a casa tendrá que derrotar a Marruecos. La nación africana se sitúa en el tercer lugar, con un 18 % de posibilidades de arrebatarle ese “sueño”.

Entre tanto, Lionel Messi (con un 29 %) ocupa el podio del Top 5 de deportistas en el certamen que generan más interés, y es favorito para llevarse el reconocimiento como jugador más valorado o valioso (MVP). Bajo este pronóstico, los croatas tienen un 14 % de probabilidades para ocupar el primer lugar.

“Queremos hacer historia”: Marruecos

El seleccionador de Marruecos (país revelación este año), Walid Regragui, afirmó que quieren “hacer historia y poner a África en la cima del mundo” al derrotar a Francia, “la mejor selección” en la disputa de este miércoles. En ese sentido, el entrenador manifestó que es un duelo que reciben “confiados.

“Si nos conformáramos con estar en semifinales, mucha gente estaría de acuerdo, pero yo no. Estamos entre los cuatro mejores y queremos llegar a la final”, hizo hincapié el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro contra el combinado galo.

Regragui dijo que el objetivo de su país es poder disputar el último partido de la Copa Mundial. “Intentaremos dar la sorpresa. ¿Por qué no llegar a la final? No estamos satisfechos con la semifinal, queremos ir más allá. Sé que no somos favoritos, pero tenemos confianza”, agregó.