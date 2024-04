¿Quién es el verdadero representante de Yasser Asprilla? hablan las partes en disputa en SEMANA

A sus 20 años, Yasser Asprilla es uno de los jugadores de la Selección Colombia con mayor crecimiento no solo futbolístico sino también en su valor en el mercado.

“A la hora de establecer el límite de los honorarios calculados en función de la remuneración de una persona no se tendrán en cuenta los pagos variables. Si la remuneración de una persona supera los quinientos millones de pesos (COP 500.000) ANUALES (o cantidad equivalente), se aplicará un límite a los honorarios del 3 % sobre la cantidad excedente anual si el agente de fútbol representa a una persona, o del 6 % en el caso de que represente tanto a la entidad de destino como a una persona (doble representación permitida). El cálculo de la indemnización por transferencia no deberá incluir ningún importe abonado en concepto de retribución por incumplimiento de contrato con arreglo al art. 17, o el anexo 2, cualquier porcentaje de venta futura.”

Los contratos de representación, que por ley federativa no deben superar los dos años, solo podrán prorrogarse por medio de un nuevo contrato de representación.

Precisamente ahí está el meollo del asunto. Según dicen Macario Asprilla y Marly Martínez, papá y mamá de Yasser, cuando su hijo cumple la mayoría de edad, decide no seguir siendo representado por Alejandro Blanco y se decanta por la empresa de Jhonathan Herrera, ´JHSEVEN SPORT COMPANY´.

“Cuando Yaser llega a los 18, quiso que lo representara Jhonathan. Nosotros le comunicamos a Alejandro por escrito y hasta por llamada y no lo quiso aceptar. Nos puso una reunión y tampoco entendió ni aceptó”, indicó Macario Asprilla.

Desde entonces, la pesadilla para esta familia no se detiene, según relatan en este medio.

“Alejandro Blanco, no lo ha podido aceptar, nos ha hecho la vida imposible y a cuadritos. Nos ha mandado cartas, incluso a la unidad. El único representante que tiene mi hijo es Jhonathan Herrera”, dijo Marly a SEMANA.

En su defensa, Alejandro explica a SEMANA que el poder contractual lo dieron precisamente los papás de Yasser. Aunque reconoce que el mismo jugador renunció a su representación justo antes del mundial sub 20 que se llevó a cabo en Argentina.

“Fue la mamá la que me dio ese poder. Antes de irse al mundial de Argentina me mandaron una carta de renuncia de Yasser que se nota que la firmó con los ojos cerrados. Yo mando a mi abogada a la concentración de Colombia y él ni por enterado estaba”, dijo a esta casa periodística.

“Se aprovechó de la ignorancia de nosotros. Nos hizo creer que el contrato que tenía con Envigado, no era válido. Nosotros le creímos, firmamos con él y después nos dimos cuenta de que eso no era correcto. Él sabe que lo que hizo no está bien.”, explicó el papá de Yasser.