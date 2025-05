Raphinha no se calla sobre el fichaje de Luis Díaz: se despachó y le lanzó advertencia

Marcus Rashford es la posibilidad que surgió en las últimas semanas , un extremo que no está en los planes del Manchester United y podría aterrizar en Cataluña a cambio de unos 40 millones de euros.

Barcelona tiene as bajo la manga para comprar a Luis Díaz: acuerdo está a punto de firmarse

🎙️ 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮𝗠𝗗 a Raphinha 🔥 Luis Díaz, Rashford y la posible competencia 💥 "No me importa. El que llegue tiene que trabajar mucho más que yo" 🔵🔴 "El que llegue para ayudar al equipo, eso es lo importante" 🎙️ @martinezferran pic.twitter.com/Nz9W6sOKP3

“No me importa nada. Con la importancia que he tenido esta temporada, no voy a decir que soy un jugador indiscutible, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar más que yo“, señaló en entrevista para Mundo Deportivo.