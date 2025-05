Real Madrid no pudo con Barcelona en LaLiga. | Foto: AFP

Entre las primeras decisiones que se han sabido una vez jugado el clásico, fue que Carlo Ancelotti no seguirá al mando, es más, ya fue oficializado como nuevo en Brasil.

Barcelona vs. Real Madrid, superclásico con 7 goles que parece haber definido LaLiga

Vinícius cae en desgracia de lesión

No mencionar un posible regreso del brasileño es lo que más causa temor entre los aficionados, pues se convierte en un nuevo dolor de cabeza en la delantera, donde ya no hay suficiente recambio.

Balance del Clásico para Ancelotti

Para el entrenador saliente del Real Madrid, su equipo no jugó del todo mal, pero sí cometió errores que lo hicieron digno de la derrota vivida en Barcelona.

“Yo he visto este partido, entre dos grandes equipos, no hay nada que reprochar a mi equipo, ha sido un compromiso total y no ha salido bien pero lo hemos competido hasta el último minuto”, analizó.