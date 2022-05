Real Madrid vs. Manchester City: bajas confirmadas en ambos equipos para la vuelta de Champions

Para muchos, el partido más importante de la temporada se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu, el duelo de vuelta de las semifinales de Champions League entre Real Madrid y Manchester City. Los ingleses tienen una leve ventaja en el marcador (4-3), pero saben que el cuadro merengue se ha cansado de hacer remontadas en esta edición.

Ese juego de ida estuvo protagonizado por la permisividad en la defensa de ambos equipos, quizás por la intensidad del juego y la falta de fichas claves en el esquema de cada once titular. Fernandinho se vio obligado a ocupar el puesto de lateral que pertenece a Kyle Walker (lesionado) y del otro lado Casemiro dejó un vacío gigante que se notó por la constante llegada a gol de jugadores como Kevin de Bruyne y Bernardo Silva.

De cara al duelo de vuelta que se disputará este miércoles también se vislumbran algunas ausencias por problemas físicos. De acuerdo a medios españoles, David Alaba no se encuentra en condiciones para jugar a pesar de que el cuerpo técnico decidió incluirlo en la lista de convocados.

La idea será esperar hasta última hora, pero el propio Carlo Ancelotti había anunciado en rueda de prensa que el central estaba descartado. “Alaba no puede jugar, no va a estar listo para el partido”, dijo el entrenador italiano a los medios de comunicación.

El experimentado jugador austriaco estuvo ausente en la sesión del lunes y este martes ha estado trabajando diferenciado a ver si encuentra buenas sensaciones en las horas previas al partido. Alaba ya había arriesgado unas molestias para el juego de ida, lo que podría darle una luz en caso de que el equipo lo llegue a necesitar.

La buena noticia para Ancelotti es el regreso de Casemiro, que estuvo en duda tras perderse también el partido del fin de semana ante el Espanyol, donde consiguieron el título de liga. “Si ponemos el bloque bajo no vamos a encajar 99 tiros. A veces tienes que arriesgar, y lo hemos hecho, hemos marcado mucho en las eliminatorias. Tenemos la calidad para arriesgar”, señaló el técnico después de calificar el regreso del volante brasileño como un “refuerzo” para la ilusión de llegar a la final.

Stones ‘out’, Walker en duda

Para Pep Guardiola, también serán horas determinantes, pues su lateral derecho titular ha trabajado intensamente con el cuerpo médico para intentar llegar en condiciones de disputar el trascendental encuentro en Madrid. “Se ha entrenado hoy y mañana decidiremos con Kyle Walker. Vamos a intentar que juegue mañana, pero no creo que esa sea la clave”, dijo el catalán.

En caso de que Walker no pueda llegar, Cancelo sería el elegido para cubrir esa banda, mientras que la izquierda sería responsabilidad del ucraniano Oleksandr Zinchenko. Eso sí, la zona defensiva tendrá que afrontar sí o sí la baja de John Stones, que no ha entrenado esta semana con el resto del equipo.

“Somos dos equipos muy buenos. Son los campeones españoles y nosotros intentamos lo mismo en Inglaterra. No sé qué pasará mañana. Tengo que elegir mi once. Hay días que entrenas muy mal antes del partido y otros que juegas genial. Muchas veces hablamos de la experiencia. Lo importante es aprender de esas experiencias. No vale nada repetir los mismos errores”, comentó Guardiola al respecto del once inicial.

El estratega calificó el juego de ida como un espectáculo para los fans, aunque su equipo concediera 3 goles en condición de local. “Probablemente, tendremos que jugar mejor que la semana pasada. Pero podemos jugar peor y ganar. A veces no recibes lo que mereces”, señaló.

El partido decisivo de esta serie se disputará este miércoles a las 2:00 p. m. (hora de Colombia). El ganador conseguirá tiquete a París el próximo 28 de mayo, fecha en la que se disputará la final ante el vencedor de la otra semifinal entre Liverpool y Villarreal.