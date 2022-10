Real Madrid y Barcelona, azotados por las lesiones: lista de bajas confirmadas para el clásico

Las listas de convocados para el clásico de este domingo entre Real Madrid y FC Barcelona tienen sus novedades en la parte defensiva, con la presencia de Antonio Rüdiger y Jules Kounde, mientras que Carlo Ancelotti sigue sin poder contar con el meta Thibaut Courtois.

Rüdiger, que recibió una veintena de puntos en la cara en su gol ante Shakhtar Donetsk, no se perderá el duelo ante el eterno rival con en liderato de la liga en juego. El alemán tendrá que jugar eso sí con una máscara. Sin embargo, como adelantó Ancelotti en rueda de prensa, Courtois aún no ha superado sus molestias.

De esta forma, la lista del Real Madrid la forman: Lunin, Luis López, Cañizares, Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Rüdiger, Mendy, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo y Mariano. Dani Ceballos es otra de las ausencias en el conjunto blanco.

Por su parte, en el Barça la duda estaba también atrás, pero finalmente Xavi Hernández podrá contar con un Kounde que recibió este sábado el alta médica. Una novedad importante para el equipo azulgrana, ya que viene sufriendo en defensa, como le ocurrió el miércoles en el dramático empate ante el Inter de Milán que le deja con pocas opciones de avanzar en Liga de Campeones.

La lista culé para el duelo de este domingo a las 9:15 AM (hora de Colombia) en el Santiago Bernabéu la forman: Ter Stegen, Piqué, Sergio, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Marcos Alonso, Jordi Alba, Kessie, Sergi Roberto, De Jong , Raphinha, Kounde, Eric, Iñaki Peña, Balde, Gavi, Pablo Torre y Arnau Tenas.

Xavi no podrá contar con Araujo, Memphis Depay, Andreas Christensen y Héctor Bellerín.

Por el liderato

El conjunto madridista y el blaugrana, invictos en el torneo doméstico y empatados a 22 puntos, se ven por primera vez las caras, sin contar el amistoso que jugaron en Las Vegas (Estados Unidos) el pasado verano y donde los de Xavi Hernández se impusieron por 1-0 que les sirvió para rearmar el proyecto que había formado entonces y sobre el que ahora hay más dudas.

El empate del miércoles ante el Inter de Milán en el Camp Nou ha dejado al borde del abismo al equipo catalán en la Liga de Campeones y abocado a jugar otro año la Europa League. Un duro golpe que espera revertir todo lo posible ante los de Carlo Ancelotti, más sólidos hasta el momento, pero en un tramo donde su brillantez futbolística no está reluciendo tras lo visto en sus últimos partidos y el pasado martes ante el Shakhtar.

La última visita culé al Santiago Bernabéu se saldó con un contundente 0-4 a su favor, en un partido al que no le dio la ‘importancia’ que requería un Real Madrid que gozaba de mucha ventaja en la clasificación liguera, pero en el que fue arrollado por una gran versión futbolística de su rival.

Este está ahora tan necesitado de un golpe en la mesa similar al de aquel 20 de marzo, pero enfrente estará un actual campeón mucho más centrado en conseguir tres puntos de mucha importancia. El conjunto madridista sabe que puede estar ante una oportunidad no solo de hacerse con el liderato, que ahora mismo comparten, sino de alargar el mal momento en un vestuario blaugrana del que ha desaparecido algo el estado de felicidad de principio de temporada.

Karim Benzema se perdió el último partido entre los dos equipos y espera ofrecer su mejor versión días antes de, parece, recibir el Balón de Oro y de coger impulso en una temporada en la que no ha comenzado tan inspirado de cara a puerta, con solo cuatro goles. No marca desde el 28 de septiembre y todavía no lo ha hecho en el Bernabéu.

En cambio, todo lo contrario le sucede a un Robert Lewandowski, que ya suma 14 tantos entre Liga y Champions y que será la mejor arma visitante en un campo donde únicamente ha marcado una diana, de penalti con el Bayern en los cuartos de la máxima competición continental de 2017. El polaco no participa tanto de todo el engranaje como el francés, pero en el área, donde los de Ancelotti flojean un tanto, está demostrando que es letal.

Con información de Europa Press.