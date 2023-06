Reconocido ídolo de Santa Fe le ‘bajó el pulgar’ a Millonarios: “nunca lo dirigiría”

Luego de que Millonarios se coronara campeón de su título #16 de Liga, ante Atlético Nacional, hay unos que les ha dado igual o que no resultaron muy dichosos por la obtención del trofeo para los embajadores, ya si se habla de los máximos rivales a nivel histórico. Por ejemplo, la afición de Independiente Santa Fe no se mostró muy alegre por ello.

Esa rivalidad histórica entre Santa Fe y Millonarios ha trascendido a grandes rasgos, haciendo incluso que ídolos de cada lado no quieran tener nada que ver con el otro bando. Así ha sucedido con varios referentes de las dos instituciones, pues los personajes dicen serle fiel al club que le dio todo.

Así pasa con un ídolo cardenal, quien es nada menos que Yulián Anchico, uno de los jugadores más importantes y ganadores de la historia del ‘expreso rojo’, pues ganó un total de ocho títulos con la institución: entre ellos la Copa Sudamericana de 2015 y la Copa Suruga Bank el siguiente año, esto en territorio japonés.

¿Qué dijo Yulián Anchico sobre dirigir a Millonarios?

En medio de la coyuntura por el título de Millonarios, el exfutbolista y actual técnico de las divisiones menores de Santa Fe fue consultado por El Vbar de Caracol Radio sobre si tendría en sus planes integrar el banquillo técnico de cualquier otro equipo diferente al ‘cardenal’. La respuesta suya, sin lugar a dudas, fue muy contundente al respecto.

“Siempre, Diego, cómo así, eso no es un secreto para nadie, pero soy profesional. Si me toca ir a dirigir a otro equipo, menos usted sabe quién”, inició su intervención Anchico.

El ídolo de Santa Fe le cerró cualquier puerta a Millonarios. - Foto: Foto: @santafe_oficial

Además, en su complemento, dejó claro que nunca dirigiría a Millonarios en su carrera. Esto sería, más o menos, traicionar sus ideales del afecto que le guarda a Santa Fe.

“Yo creería que no, estoy casi convencido que no. Es un tema personal. Hay un sentimiento, en mi caso con Independiente Santa Fe, está muy amarrado… La gente sabe, los que me conocen”. Complementó.

Yulián Anchico y Daniel Ruiz - Foto: Corbis via Getty Images

El equipo albirrojo no pasa por su momento ideal en lo deportivo a nivel masculino, pues el hincha aguarda con un título más al palmarés; sin embargo, la situación no ha sido fácil y, al menos, los hinchas se han encontrado con un equipo femenino que ha tenido gran nivel, pues actualmente tiene la ventaja por 2-0 en la final de la Liga BetPlay Femenina.

Hubert Bodhert es el nuevo técnico de Santa Fe

A raíz del próximo inicio del segundo semestre, el técnico Hubert Bodhert fue escogido por la dirigencia de Santa Fe para liderar un proyecto a mediano plazo, esto con el fin de armas una institución ganadora y protagonista a nivel internacional.

Bodhert estará acompañado de Luis Eduardo Montaño como su asistente técnico, además de Iván ‘La Champeta’ Velásquez como segundo asistente, y Rafael Rivera, quien asumirá el rol de preparador físico. El nuevo cuerpo técnico entrará en acción para lo que será la disputa de la segunda parte del año, como se mencionó previamente.

En sus primeras declaraciones como estratega de Santa Fe, dejó claro cuál es su principal objetivo en ese gran reto para él. “Es una institución que tiene jerarquía, que veo me da las garantías para conseguir lo que quiero que es un título”, expresó Bodhert en la conferencia de prensa donde fue anunciado.

Hubert Bodhert asumirá como técnico de Santa Fe luego del último juego por la fase de grupos en Copa Sudamericana. - Foto: Dimayor

Buscando ser prudentes y no prometer sin poder llegar a cumplir, sentenció que busca iniciar su mandato para llegar a los objetivos: “Hay que trabajar, seguirlo formando, construyendo y ya veremos para qué estamos hechos”. “Es un equipo de respeto y ya hemos hecho un proceso largo para poder conseguir este compromiso”, agregó.