Referente de Atlético Nacional reveló el ‘secreto’ del equipo para conseguir tricampeonato

Atlético Nacional es el equipo del Fútbol Profesional Colombiano con mejor rendimiento en la actualidad, los verdolagas son líderes de la Liga BetPlay y consiguieron un triunfo importante ante Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores.

Uno de los jugadores importantes del actual plantel del equipo es Kevin Viveros, quien habló con el Pódcast Verdolaga sobre lo que ha significado para él su etapa en Nacional y reveló el secreto del equipo para conseguir la liga y la copa el semestre pasado.

La historia de Viveros en Nacional parece sacada de un cuento de hadas, debido a que llegó el semestre anterior y en cuestión de meses se convirtió en un jugador importante para el equipo y terminó ganando 3 títulos.

Kevin Viveros, jugador de Atlético Nacional | Foto: AFP

En la charla con el pódcast, Viveros contó como se dio su llegada a Atlético Nacional.

“Recibí la llamada de Nacional, apenas salió la noticia de que me querían tuve una reunión con mi familia para hablar del tema, qué pensaban. Estaba emocionado, quería irme ya y que me firmaran. Estaba en Cali y esperando que me dijeran de hacer los exámenes. Yo decía que tenía que estar en el más grande de Colombia dando todo y cuando me llamó Fermani dije sí a todo", detalló Viveros sobre su llegada al equipo.

Asimismo, el delantero mencionó la excelente relación que mantiene con la hinchada del equipo paisa.

“Desde que llegué he tratado de dar lo mejor de mí y creo que me gané el cariño de la hinchada, gracias a Dios. Cada partido, cada jugada, van a ver que el Tren no va a parar“, comentó.

Por otra parte, Viveros se mostró muy feliz por los logros que consiguió el semestre pasado en el fútbol colombiano.

“Es inexplicable todo lo que logré acá en el semestre anterior. No había quedado campeón desde que debuté y quedar tricampeón en el más grande de Colombia, no hay palabras para describirlo. No es fácil lograr 3 títulos y espero seguir construyendo cosas acá“, agregó.

Para finalizar, Viveros reveló en el Pódcast Verdolaga el secreto de este equipo que consiguió varios títulos en pocos meses.

Atlético Nacional, campeón de la Liga Betplay 2024-II tras derrotar a Deportes Tolima en la gran final. | Foto: Colprensa

Por otro lado, Viveros también dejó en claro cuál es el secreto de este equipo que ha conseguido tantos trofeos en poco tiempo.