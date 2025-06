Remezón en el futuro de Luis Díaz: salen a la luz “irregularidades” en Liverpool

Hay remezón en el futuro de Luis Díaz. El jugador y su entorno estarían molestos con la postura que tiene Liverpool en el mercado de fichajes . Por un lado, no se firma una buena renovación, con aumento de sueldo, y, por otro lado, tampoco se acepta el interés de otros clubes europeos.

Es extraño que ni una cosa ni la otra suceda. Estas irregularidades de la escuadra de la ciudad de The Beatles podrían terminar generando una salida del cafetero en los próximos días.

Luis Díaz, delantero de Liverpool y la Selección Colombia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Algo similar había ocurrido con la negociación cuando se trabajó el tema de la renovación el año pasado. Liverpool no ha sido sincero en cuanto a la continuidad de Luis Díaz o esa posibilidad de esa transferencia. Por eso es que hoy radica esa molestia. No entienden la razón por la que Luis Díaz termine siendo uno de los jugadores con un bajo salario ”, continuó Sierra.

“Las cosas no están bien, no es tan positiva la relación entre Luis Díaz y Liverpool. Esto va a repercutir en su futuro y se tendrán que sentar a negociar porque no va a ser fácil que Liverpool tenga un jugador que se sienta triste y molesto. Esto podría ocasionar que se sienten a negociar para determinar si se da una renovación o una salida (en gestión con otro club)”, sentenció Felipe Sierra.