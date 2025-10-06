Resultado del Equidad vs. Once Caldas dejó este cambio en la tabla de posiciones de Liga BetPlay

Este lunes, 6 de octubre de 2025, tuvo continuidad la fecha 14 de la Liga BetPlay. Once Caldas se hizo fuerte en Bogotá, le ganó 1-0 a Equidad en Techo y produjo un cambio en la tabla de posiciones de la competencia.

En concreto, Once Caldas pasa a ser décimo del acumulado con 19 unidades y la noticia es que se pone a tan solo un punto del octavo (Deportivo Cali) y del séptimo (Santa Fe). Así las cosas, se apreta la tabla de posiciones.

El panorama es así: momentáneamente, las dos referencias en el grupo de los ocho son Santa Fe y Cali. Once Caldas y Llaneros asoman décimo y onceavo, respectivamente, y están en la pelea por clasificar a cuadrangulares.

Cabe recordar que Independiente Santa Fe tiene aplazado su partido de esta fecha ante Medellín. De ese resultado podrían depender varias cosas hasta el cierre del todos contra todos.

Once Caldas, que arrancó mal este semestre, ha logrado recuperarse de varios obstáculos, como la eliminación de Sudamericana, y ahora se centra en los dos torneos locales: liga y copa.

Fueron tres puntos cruciales para Once Caldas ante Equidad, mientras el cuadro asegurador vive una verdadera pesadilla de la que parece no tener fin: es colero, solo ha ganado dos partidos, y de 14 juegos ha perdido la mitad: siete (cinco empates).

Once Caldas se hizo fuerte sobre Equidad en Bogotá. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

En cuanto a la parte alta de la tabla, Bucaramanga es líder absoluto con 27 unidades. Su perseguidor más cercano es Junior, que tiene 25, y Fortaleza cierra el top 3 empatando con el tiburón pero superándolo en diferencia de gol.

Los ocho los completan Nacional, Medellín, Tolima y los ya mencionados Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

El 21 de octubre, Millonarios y América de Cali jugarán una nueva edición del clásico entre albiazules y escarlatas. Los dos tienen 14 unidades y un triunfo será clave en su búsqueda por entrar a los ocho.

Bucaramanga, líder parcial de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jaime Moreno

Datos generales del partido Equidad vs. Once Caldas

Marcador final : Equidad 0 - 1 Once Caldas (gol Jerson Malagón a los 22′)

: Equidad 0 - 1 Once Caldas (gol Jerson Malagón a los 22′) Fecha : 6 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay)

: 6 de octubre de 2025 (jornada 14 Liga BetPlay) Estadio : Metropolitano de Techo (Bogotá)

: Metropolitano de Techo (Bogotá) Árbitro central : Carlos Ortega

: Carlos Ortega Expulsiones : Carlos Vivas (Equidad - 90+1′); Robert Mejía (Once Caldas - 14′)

: Carlos Vivas (Equidad - 90+1′); Robert Mejía (Once Caldas - 14′) Alineaciones:

Equidad: Yimmy Gómez; Yair Joao Abonía, Daniel Rodas, Carlos Vivas, Yulián Gómez; Fabian Andres Chaverra Rivas, Samir Mayo Herrera, José Ramón Masllorens Doria, Manuel Mónaco, Kevin Parra; Jovanny Bolívar. DT: Diego Merino.