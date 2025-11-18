Deportes
Resultado Lotería del Huila: los números ganadores del 18 de noviembre 2025
La Lotería del Huila, que juega todos los martes en la noche, anunció el número ganador del sorteo más reciente, este 18 de noviembre de 2025.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Lotería del Huila hace acto de presencia este 18 de noviembre de 2025 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Cabe recordar que este juego de azar se lleva a cabo todos los martes en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana.
El número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos al afortunado. Suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con millones y millones en sus cuentas.
Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).
Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4730
- Número: 2740
- Serie: 057
Premios que entrega la Lotería del Huila
El plan de premios vigente otorga los siguientes valores:
- Premio mayor: 2.000 millones de pesos (un solo ganador)
- Primer seco: 150 millones de pesos
- Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco premios disponibles)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (diez premios disponibles)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez premios disponibles)
Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.