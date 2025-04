Kevin de Bruyne, famoso mediocampista belga, rompió el silencio y anunció que no continuará en el Manchester City la próxima temporada , poniendo fin a una etapa de diez años en el conjunto citizen .

Además, dio las gracias al club y a la ciudad. “El fútbol me condujo a todos ustedes y a esta ciudad persiguiendo mi sueño, sin saber que esta etapa cambiaría mi vida. Esta ciudad, este club, esta gente... me lo dieron todo. ¡No tuve más remedio que devolverlo todo! ¿Y adivinen qué? ¡Lo ganamos todo! Pero, nos guste o no, es hora de despedirnos”, indicó.