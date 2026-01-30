Deportes

Rival de peso para Juan Fernando Quintero en River Plate: locura por joya ecuatoriana que promete pelea

Una joya de Ecuador llega desde la liga de Francia y le hará contrapeso a Juan Fernando Quintero en River Plate. Hermoso duelo por la titularidad.

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 7:22 p. m.
Juan Fernando Quintero y Kendry Páez.
Juan Fernando Quintero y Kendry Páez. Foto: Fotos: Getty Images

Aviso para Juan Fernando Quintero luego de ser figura ante Gimnasia y marcar un golazo para advertir que está listo para el Mundial 2026. El volante ecuatoriano Kendry Páez llega a River Plate y se suma al ataque del técnico Marcelo Gallardo. La joya de Ecuador rompe el mercado en Argentina y está enfocada en sumar minutos y ser gran protagonista para tener rodaje y marcar goles, pensando en su equipo nacional y la Copa del Mundo.

Un gran contrapeso para Juan Fernando Quintero. Kendry Páez es el diamante que Ecuador necesita pulir en estos meses para presentarlo en el Mundial 2026. Es un jugador que se mueve por la zona interior y ocupa gran parte de la cancha en modo de ataque con lanzamientos por las bandas y llegadas latentes de gol. Un futbolista de 18 años que ya está evaluado en 10 millones de euros.

Kendry ya está en Buenos Aires y hubo locura entre hinchas de River en pleno aeropuerto cuando aterrizó proveniente de Estrasburgo. Presentará exámenes médicos y se colocará a disposición de Gallardo durante el fin de semana. Marcelo, en rueda de prensa, ya había avisado del fichaje del ecuatoriano.

Al ser consultado por el arribo de Páez luego del triunfo 2-0 de River sobre Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, donde Juan Fernando Quintero fue figura, dijo que “mañana (jueves) a la mañana estaría arribando al país para hacerse la revisión médica”. Al final, estuvo en Buenos Aires hasta el viernes.

Kendry Páez vs. Juan Fernando Quintero

El DT de River también comentó que a Kendry Páez lo venían observando desde meses atrás y que “es un joven talento, que surgió muy rápidamente y emigró pronto a un club importante como el Chelsea”.

Kendry Paez
Kendry Paez Foto: AFP

Precisamente, el club londinense es dueño de sus derechos deportivos, pero lo había cedido al Racing de Estrasburgo de Francia, que pertenece al mismo conglomerado empresarial, que además sorprende en la Conference League, el tercer torneo de la UEFA, al cerrar en la primera posición en la fase liga.

Páez interrumpirá el vínculo con el Estrasburgo y se suma a River con un préstamo a 18 meses. Por otra parte, Gallardo fue enfático y dijo también que Kendry “no venía teniendo continuidad (en Europa) e intentamos (traerlo) en junio pasado, aunque no se pudo dar”, y añadió que “seguimos teniendo algún contacto y se dio esta posibilidad entre los clubes”.

Cabe recordar que Kendry Páez comenzó su carrera en Independiente del Valle de Ecuador, con el que disputó 70 partidos en primera, con 13 goles y 6 asistencias, mientras que en Racing de Estrasburgo jugó 21 encuentros y anotó un gol en seis meses en el fútbol francés.

El centrocampista de Ecuador Kendry Páez (C), el centrocampista de Brasil André (L) y el centrocampista Lucas Paquetá luchan por el balón durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Ecuador
El centrocampista de Ecuador Kendry Páez (C), el centrocampista de Brasil André (L) y el centrocampista Lucas Paquetá luchan por el balón durante el partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Ecuador Foto: AFP

Por otra parte, Páez también acumula 23 partidos, con 2 goles y 2 asistencias, en la Selección Ecuador, clasificada al Mundial 2026 y donde debutó con 16 años en 2023.

Noticias Destacadas