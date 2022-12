Ronaldinho también lloró la muerte de Pelé, aunque tenía otro ídolo: “Descanse en paz, rey eterno”

Cada vez son más los mensajes de referentes del balompié lamentando la muerte de Pelé, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. En Brasil especialmente lamentan su partida, ¿y cómo no?, si participó en tres de los cinco títulos mundiales.

Ronaldinho, uno de los exponentes del joga bonito brasileño, lamentó la muerte de Pelé con una fotografía compartida en sus redes sociales en la que se ve abrazándolo, celebrando un triunfo de la verdeamarela. “Mis condolencias para toda la familia. Descanse en paz, Rey Eterno”, fueron sus palabras.

Meus pêsames a toda família.

Descanse em paz eterno Rei 👑 pic.twitter.com/dJFKIVKLDt — Ronaldinho (@10Ronaldinho) December 29, 2022

Ronaldinho, de hecho, fue tendencia en Twitter este 29 de diciembre al ser citado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje dedicado a Pelé.

“Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho”, publicó el presidente mexicano, quien además aprovechó para traer a colación algunas palabras del crack brasileño, que deslumbró con jugadas como la ‘elástica’ cada vez que pudo en el terreno de juego.

Las palabras de Ronaldinho, en febrero de 2021, citadas por López Obrador fueron: “Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”.

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

Pero la admiración no solo fue de Ronaldinho hacia Pelé. En 2018, cuando Gaúcho anunció su retiro del fútbol, el rey comentó: “Es imposible amar el fútbol y no ser fan de Ronaldinho. Trajiste una sonrisa en el rostro de todos”.

Dinho, al igual que Pelé realizó su aporte en la historia futbolística de la selección de Brasil. Con la canarinha se coronó campeón de la Copa América Paraguay 1999, la Copa Mundial de Fútbol Corea-Japón 2022 y la Copa Confederaciones Alemania 2005.

Lo curioso es que, pese a la simpatía de Ronaldinho por Pelé, su ídolo fue Diego Armando Maradona. Tiempo atrás, en conversación con Olé lo expresó así: “Maradona siempre fue un ídolo en mi casa. Primero era ídolo de mi hermano, Maradona era ídolo de mi ídolo. Entonces yo he crecido mirando a Diego. Yo pasé a mirar todas las cosas de Diego, me quedé fan y tuve la posibilidad de estar con él muchas veces”.

Los mensajes de Messi, Cristiano y Neymar

Lionel Messi, que en los últimos días festejó el campeonato en Qatar 2022, fue uno de los futbolistas que expresó su sentido pésame por la muerte de Pelé. Su mensaje, sin embargo, despertó críticas de algunos seguidores debido a lo escueto.

“Descansa en paz, Pelé”, publicó en su cuenta en Twitter el referente de la albiceleste, quien para algunos heredó el legado tanto del brasileño como de Maradona dentro de las canchas. El 10 acompañó su mensaje con algunas fotografías en las que se ve junto a Edson Arantes do Nascimento.

Entretanto, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del siglo XXI, con cinco balones de oro, comentó: “Un adiós nunca será suficiente para expresar el dolor. El amor que siempre me demostraste fue recíproco. Su recuerdo vivirá para siempre en todos. Descansa en paz Rey Pelé”.

Neymar, otro ídolo brasileño, comentó: “Solo un número, leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento”.