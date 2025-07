De a poco, y a pesar de haber pasado solo un par de días desde la consagración, ya se supo de cuatro jugadores que no siguen en el primer y último campeón del FPC.

¡Omar Albornoz ⚡️no continúa en @SantaFe 🇮🇩! 📌 El futbolista de 29 años se despidió del conjunto ‘Cardenal’ a través de sus redes sociales: ✒️“Ser parte de esta historia me llena de gratitud y emoción. Ustedes me dieron más de lo que alguna vez soñé”. ➡️ Así le fue en su paso… pic.twitter.com/TFTEefM3Iw

“Hoy me toca escribir las palabras que nunca quise decir, al menos no tan pronto. Me voy de este equipo que se convirtió en mi hogar para mí y mi familia”, arrancó en Instagram.