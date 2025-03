Se complica el encuentro de Messi vs. Neymar por eliminatorias: problema lo arruinaría todo

| Foto: Getty Images via AFP

Lionel Messi presenció el encuentro de sus compañeros frente a Cavalier. | Foto: Getty Images via AFP

Con un Messi visiblemente tranquilo en el palco, las preguntas no tardaron en llegar a la rueda de prensa, donde Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, expuso las razones sobre la ausencia del ‘10′.

“Me guío por lo que dicen los médicos, y me dicen que no tiene ninguna lesión, ninguna cicatriz. Tiene una fatiga de haber jugado tres partidos en seis días, de los cambios de clima. Como nosotros queremos cuidarlo y pretendemos no agravar esa fatiga, decidimos darle descanso, sabiendo los riesgos que corremos”, dijo el estratega argentino.