Se supo el futuro de Cristiano Ronaldo: anuncio oficial sería antesala a su fecha de retiro

Cristiano Ronaldo ya lo había anunciado

“A nivel mental no lo pienso, aunque sé que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no de más para estar orgulloso conmigo mismo. Llegar a los 40-42 años”, afirmó Ronaldo a principios de febrero, en diálogo con Edu Aguirre, para el programa Los amigos de Edu.