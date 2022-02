Selección Colombia: el turno de las mujeres

El 7 de marzo de 2019, Daniela Montoya estaba sentada en el último rincón de una mesa y con los ojos llorosos. Junto con 12 futbolistas más, decidió contarle al país, con pruebas, los pagos que debían hacer para estar en la selección Colombia y reveló un audio que daba fe de los vetos de los dirigentes, como el del presidente de la división aficionada, Álvaro González Alzate. De sus bolsillos debían costear los tiquetes aéreos para llegar a las convocatorias y sus gastos médicos.

Daniela Montoya - Foto:

“Escuchamos las declaraciones de Daniela contra los dirigentes deportivos, hubiera sido mejor que buscara a Luis Bedoya”, dijo González, al hacer referencia a quien reclamó justamente los premios prometidos y mejores garantías para el fútbol femenino después de que Colombia participara en la Copa Mundial Femenina Canadá 2015.

Daniela no asistió a los Juegos Olímpicos de 2016, enfrentó problemas emocionales y de peso durante año y medio. Sus compañeras por miedo, no por desconocimiento, guardaron silencio, el técnico y los dirigentes le mintieron. Las denuncias sentaron un precedente y se pensó que los vetos jamás volverían a presentarse.

Yoreli Rincón - Foto: getty images

Sin embargo, después de ganar la Copa Libertadores Femenina con Atlético Huila en 2018, Yoreli Rincón no fue convocada a los Juegos Panamericanos de Lima, donde Colombia fue campeona. La razón la reveló la misma jugadora. “Para mí, las razones sí son obvias y fue haber peleado el premio de la Libertadores con el Atlético Huila”, explicó, dejando claro que sus mismas colegas le dieron la espalda. La historia se repetía. Ni siquiera brillando en Italia con la Sampdoria, con más de 1.000 minutos sumados y cuatro goles en la actual temporada, ha recibido una oportunidad.

Desde la primera medalla de oro en la historia para Colombia, la selección ha jugado amistosos contra Estados Unidos, Ecuador, México, Chile y Uruguay, en duelos de ida y vuelta. Este 20 de febrero, las mujeres abrirán el año enfrentando a Argentina en Cali y luego el 23 en Bucaramanga. Para ninguna de esas fechas, Nelson Abadía, seleccionador nacional, ha convocado a las actuales jugadoras del Sevilla, Natalia Gaitán e Isabella Echeverri, que están bien de salud e incluso en un equipo español. Son dos de las cuatro capitanas.

Isabella Echeverri - Foto: afp

Echeverri en la temporada actual suma más de 1.000 minutos como titular indiscutible. Gaitán, más de 1.600 y un gol anotado al Real Madrid. Tampoco aparece Vanessa Córdoba, guardameta en el Querétaro de la Liga MX Femenil de México. No la convocaron a pesar de que las cifras muestran que ha tenido más de 25 atajadas este semestre, destacada como jugadora de varios partidos, elegida como única extranjera en jugar todos los minutos y seleccionada como la mejor de su equipo en dos oportunidades.

Vanessa Córdoba - Foto: karen salamanca-semana

¿Por qué no volvieron a la selección?

“Esto es lo que todo el mundo quiere saber. Yo sinceramente no tengo una respuesta”, indicó Isabella Echeverri, que, en línea con Nelson Abadía, reconoce que para estar en la selección se debe relacionar la competencia y el rendimiento, requisitos que cumple sin problema alguno. El entrenador, de 65 años, explica que elige a las jugadoras después de un seguimiento exhaustivo y con herramientas virtuales de estadísticas que brinda la misma Federación.

Sin embargo, parece contradictorio su argumento con las cifras que tienen las ausentes. “Deben seguir mostrando y evolucionando en sus competencias locales”, explicó.Yoreli Rincón después de escuchar a Nelson escribió en sus redes sociales “seguimiento cada ocho días. No sabe ni cuándo juegan las que tiene bloqueadas”.

Natalia Gaitán - Foto: getty images

Natalia Gaitán le confesó a SEMANA que se ha comunicado con Abadía para hacerle conocer su presente deportivo. “Le dije que estaba en muy buen estado de salud, que la lesión era cosa del pasado y que estaba contando con minutos en Sevilla. Me dijo que las puertas de la selección estaban abiertas y que estaba mirando jugadoras”. Isabella dice que no ponerse la amarilla la ha afectado anímicamente. Pero no tiene miedo de expresar su extrañeza y entiende que la gente se pregunte si los vetos siguen vigentes. “Si estamos o no estamos vetadas, el tiempo lo dirá. Que no se nos haya dado por lo menos una oportunidad sí da pie para que se hable de que algo raro está pasando”, dijo.

Abadía le respondió a SEMANA que los vetos no existen y que todas son importantes. Descartó que haya decisiones extradeportivas que tengan por fuera a estos cuatro referentes del fútbol femenino. El técnico cuenta con todo el respaldo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien confirmó que no tiene participación en las convocatorias.

El momento futbolístico de las cuatro ausentes parece ser el indicado para estar en la selección, pero, al igual que en el equipo de hombres, hay polémica por las decisiones del cuerpo técnico. ¿Cuándo se entenderán las inexplicables decisiones técnicas y directivas?